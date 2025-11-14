Poema del Mar reúne en Canarias a expertos mundiales en medicina de tiburones y rayas El acuario acoge con éxito un encuentro internacional con veterinarios y científicos de referencia, cuyos estudios marcarán el futuro de la medicina de los elasmobranquios

Imagen de uno de los talleres en las instalaciones de Poema del Mar.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:25

Las Palmas de Gran Canaria ha sido escenario de un acontecimiento sin precedentes que sitúa a Canarias en el mapa global de la ciencia marina. Poema del Mar acogió esta semana, el Taller Europeo de Medicina Avanzada y Manejo de Elasmobranquios, una cita científica que reunió a 40 expertos procedentes de 18 países, consolidando al acuario como centro mundial de conocimiento, innovación y referencia en la medicina veterinaria marina.

Celebrado del 10 al 13 de noviembre, este encuentro convirtió al acuario en el epicentro global para el estudio y manejo de tiburones y rayas, convocando a profesionales de instituciones zoológicas, centros de investigación y organismos internacionales a nivel mundial.

Los participantes coincidieron en señalar a Poema del Mar como ejemplo de avance científico, subrayando la excelencia del equipo de biólogos y veterinarios del acuario, reconociendo de forma unánime como referente mundial en el ámbito de la veterinaria y biología marina.

Ángel Curros, director de Biología de Poema del Mar, destacó el impacto internacional del encuentro «reunir en nuestras instalaciones a profesionales de tanto prestigio refuerza el papel de Poema del Mar como centro de referencia mundial en la medicina elasmobranquios. Este taller nos permite avanzar juntos hacia un futuro donde la medicina y conservación de estas especias sea más efectiva y basada en la mejor evidencia científica».

Durante cuatro intensas jornadas, los mayores especialistas en elasmobranquios realizaron talleres prácticos y compartieron estudios inéditos y técnicas que marcarán los próximos años en la disciplina; como es la imagenología avanzada, con nuevos protocolos de ecografía, TAC y resonancia adaptados a especies marinas; cirugía y anestesia especializada, incluyendo técnicas pioneras para tiburones y rayas; reproducción y neonatología, con avances clave como la inseminación artificial en elasmobranquios; la medicina preventiva y el bienestar en tiburones y rayas, junto con manejo de patologías emergentes, cruciales para la conservación de especies amenazadas.

Estos contenidos, fruto de una colaboración, contribuirán a establecer nuevos estándares internacionales en medicina veterinaria marina.

El taller estuvo avalado por un comité organizador formado por algunas de las figuras más influyentes del mundo en medicina zoológica y manejo de elasmobranquios como son Ángel Curros (Poema del Mar), Natalie Mylniczenko (Disney,s animal Science, USA), Tania Monreal-Pawlowsky y Mark Stidworthy (IZVG, Reino Unido), Alexis Lécu (Zoo de París), Nuno Pereira (Oceanário de Lisboa) y Carlos Rojo Solís (Oceanogràfic de València).

Esta participación de alto nivel, sumada a la calidad científica del encuentro, ha posicionado a Canarias como territorio líder en la ciencia veterinaria marina, situando a Poema del Mar en un lugar privilegiado dentro de la comunidad internacional.

Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque, subrayó la trascendencia del evento «las conclusiones obtenidas en este taller no solo refuerzan nuestro compromiso con el bienestar animal, sino que servirán para definir nuevos estándares globales en la medicina de elasmobranquios. Poema del Mar se confirma como un motor científico esencial para la protección de los océanos».

El evento contó con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y de los Colegios Veterinarios de Gran Canaria y Tenerife, además de la colaboración de Loro Parque, Loro Parque Fundación y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Con esta exitosa edición, Poema del Mar se consolida no solo como un acuario de referencia, sino como uno de los grandes centros mundiales de ciencia marina, impulsando desde Canarias el futuro de la conservación de tiburones y rayas.