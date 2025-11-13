Un paseo de luz y sonrisas: los niños del Colegio Heidelberg iluminan Las Canteras en la tradicional celebración de Sankt Martin La tradicional caminata con farolillos reunió a las familias de Infantil en una tarde mágica llena de música, ilusión y valores compartidos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:21 Compartir

Las risas infantiles y el brillo de los farolillos iluminaron el paseo de Las Canteras el pasado martes, 11 de noviembre. Los niños y niñas de Educación Infantil del Colegio Heidelberg celebraron junto a sus familias la tradicional festividad alemana de Sankt Martin, una cita entrañable que combina cultura, creatividad y valores, y que volvió a reunir a toda la comunidad educativa en torno a la luz, la música y la alegría de compartir.

Desde primeras horas de la tarde, la Plaza de la Música se llenó de color y expectación. A las 18:30 horas, con el cielo teñido de tonos rosados, los pequeños de 4 y 5 años, acompañados por sus profesoras y sus padres, encendieron sus Laternen (farolillos), elaboradas con mimo durante los días previos.

Cada farolillo era único, reflejo de la imaginación y la ilusión de los niños. Los alumnos de 4 años los confeccionaron en casa junto a sus familias, convirtiendo la manualidad en una actividad compartida y llena de complicidad. Los de 5 años los realizaron en el Kinder, utilizando los «tesoros de otoño» recogidos en la naturaleza, que dieron a sus creaciones un brillo especial.

Ampliar

Con las luces encendidas y las canciones tradicionales de Sankt Martin resonando, comenzó el paseo por la avenida. La escena era mágica: una hilera de luces balanceándose suavemente con el viento, iluminando los rostros felices de los pequeños mientras entonaban melodías en alemán.

La festividad de Sankt Martin, profundamente arraigada en la cultura alemana, rememora la historia de San Martín de Tours, el soldado que compartió su capa con un mendigo en una fría noche. En Alemania, los niños suelen recorrer las casas tras la caminata y, después de cantar una canción, reciben alguna aportación simbólica —nueces, mandarinas, manzanas o dulces— como gesto de generosidad. En el Colegio Heidelberg, esta tradición se mantiene viva como una manera de transmitir valores esenciales como la solidaridad, la compasión y la alegría de compartir.

«Para el Colegio Heidelberg es una fiesta muy especial, porque une a las familias y nos permite disfrutar juntos de algo tan bonito como esta caminata de luz», comentaba emocionada una de las profesoras del Kinder, al ver a sus alumnos con sus laternen encendidos.

Durante el recorrido no faltaron los gestos de ternura: padres tomados de la mano con sus hijos, abuelos haciendo fotos, profesoras cantando junto a los pequeños… pequeños instantes que reflejaron el espíritu de comunidad que caracteriza a la familia Heidelberg.

La caminata concluyó con la misma calidez con la que había comenzado: entre abrazos, sonrisas y la satisfacción de haber compartido un momento único.

Y la luz de Sankt Martin seguirá brillando. El próximo jueves 20 de noviembre, los alumnos de 2.º de Primaria del Colegio Heidelberg vivirán esta tradición en las calles de Vegueta, donde pasearán con sus farolillos y representarán en la Plaza de Santa Ana una obra teatral sobre la vida de Sankt Martin, destacando la importancia de compartir.

Más que una simple costumbre, Sankt Martin se ha convertido en una celebración que une generaciones y culturas, recordando que la educación también se enseña con el ejemplo, en cada gesto compartido. Porque la luz más hermosa es la que los niños del Heidelberg llevan encendida en el corazón.