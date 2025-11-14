La Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón invita a participar en su 8.º Paseo Solidario: «A tu lado, en cada paso» Este año tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, a las 17.45 horas, en el Paseo de Las Canteras

La Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón (FCCP) vuelve a celebrar su Paseo Solidario, una cita muy especial para pacientes, familiares y profesionales, que este año tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, a las 17.45 horas, en el Paseo de Las Canteras.El punto de encuentro será el Hotel Cristina by Tigotan. Desde allí, los asistentes caminarán juntos hasta la plaza de La Puntilla, donde les espera un tardeo solidario con

Acompañar, escuchar y visibilizar. En esta edición, el paseo se celebra bajo el lema «A tu lado, en cada paso», una forma de recordar que los pacientes y sus familias están en el centro del trabajo de la Fundación. Escuchar más, acompañar mejor y dar visibilidad a quienes conviven con el cáncer de pulmón: «Cada persona llega con una historia distinta. Lo importante es que se sientan acompañados y sepan que no están solos», explican desde la FCCP.

Un encuentro para compartir

Al final del recorrido habrá música en directo (Tacones Rojos, Celia Jiménez y la versadora Anamarys Gil), merienda solidaria, sorteo de regalos aportados por empresas colaboradoras y los ya habituales reconocimientos. El periodista Roberto Herrera será el encargado de presentar el evento.

Cada año se reúnen alrededor de 300 personas, creando un ambiente cercano, festivo y muy agradecido hacia los pacientes y sus cuidadores.

Mucho más que un paseo

Además de ser un encuentro emotivo y social, el Paseo Solidario forma parte del trabajo de la Fundación para sensibilizar sobre el cáncer de pulmón, ayudar a romper el estigma, recordar la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz y apoyar la investigación.

La FCCP ofrece servicios de apoyo psicológico, información sobre tratamientos, acompañamiento a pacientes y familias y puntos de orientación durante todo el año.

Más información en www.fundaciongccp.org y en las redes sociales de la Fundación.