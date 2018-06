800.000 menores son víctimas de violencia machista en España

La magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, recordó ayer que, según la macroencuesta de Violencia contra la mujer de 2015, unos 800.000 menores sufren violencia machista en España. Según la experta, los maltratadores utilizan «muy a menudo el régimen de visitas para controlar a sus parejas a través de sus hijos; de tal forma, que los menores se convierten en moneda de cambio en muchos procedimientos civiles». La magistrada grancanaria, que forma parte del Observatorio de la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, explicó que de esos 800.000 niños y niñas que se estima que son víctimas de violencia machista en España «solo 200.000 van a vivir en algún momento bajo una orden de protección y únicamente el 4% recibirá una atención especializada».

Auxiliadora Díaz ofreció ayer en el Real Sociedad de Amigos del País una conferencia sobre Menores expuestos a violencia de género y modelos de protección. La magistrada recordó que los menores son «víctimas directas del delito y, además, son víctimas totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad. Nadie ha reparado en que ellos se encuentran en medio de todo el procedimiento». Por eso, afirmó la jueza, «es hora de dar prioridad a los menores, ya que muchas veces, son los grandes olvidados del sistema, minimizando el problema al pensar que estos niños y niñas no se enteran de lo que ocurre en su casa, pero es lo contrario. Solo relacionamos los perjuicios cuando hay agresión física, pero olvidamos que el miedo y la anulación que sienten las mujeres también lo sienten los hijos». Con todo, Díaz se congratuló que desde 2015 se incorporaran medidas de protección a favor de estos menores que son «un gran avance». De hecho, dijo, «un 63% del total de mujeres que sufren o han sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o ex parejas tenían hijos e hijas y éstos han presenciado o escuchado alguna situación de violencia. Basta con vivir en un entorno de violencia, para que los menores se vean afectados en su desarrollo físico y mental y por ello la legislación vigente los considera víctimas directas y no meros testigos», añadió.