60 perros buscan dueño en Telde

La protectora Salva un Podenco Gran Canaria asumió la responsabilidad de difundir el caso a través de un anuncio publicado en la plataforma de adopciones Leales.org para conseguir colocar a cada perro en un entorno con las condiciones adecuadas.

El señor que los cuidaba, de avanzada edad, había recogido a varios de los animales en su finca y les daba de comer creyendo proporcionarles ayuda hasta que cayó gravemente enfermo, según relatan desde la protectora. Sin embargo, la falta de medios provocó una situación que terminó por ser incontrolable y obligó a la familia del propietario a pedir ayuda.

Los perros se habían reproducido hasta alcanzar la cifra de alrededor de 60, y su estado, a pesar de no presentar problemas de desnutrición o deshidratación, sí era nefasto en cuando a higiene, debido a las muchas pulgas y garrapatas. Además, varias hembras estaban embarazadas y había camadas recientes al momento de la llegada de los miembros de la protectora.

Actualmente, 28 de los animales han sido asumidos por protectoras en Tenerife y particulares que los mantienen en acogida temporal. Pocos han conseguido darse en adopción, afirman fuentes de Leales.org. «Este es solo un caso y el efecto de los verdaderos problemas que salen a la luz cuando tiras de la manta en el tema del abandono animal», indican.

Desde Salva un Podenco Gran Canaria precisan pienso, desparasitantes internos y externos y fondos económicos para esterilizarlos. Los puntos de recogida de estas donaciones son en la cafetería La Tía Tere (C/ Reyes Católicos, nº 68 esquina; desde las 07.30 hasta las 19.30 horas), Interzoo Guanarteme (C/ Fernando Guanarteme, nº 73; de lunes a viernes de 10.15 a 14.00 y de 17.30 a 20.30; los sábados 10.30 a 14.00) y OK Maskotas: (C/ de Fernando Guanarteme, nº 12, Cruce de Sardina 35110).