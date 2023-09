Más de 200.000 llamadas al teléfono del cáncer: «Queremos que se sientan acompañados»

Una madrugada del último febrero Miguel, un paciente con uno de esos tumores complicados, agarró el móvil y tecleó el 900 100 036 en una llamada que acabó convirtiéndose en los veinte minutos más importantes de su vida. En aquella charla con un trabajador de Infocáncer, el teléfono de ayuda de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), tan valiosos como las palabras fueron los largos silencios, las risas, alguna lágrima, el desahogo emocional... Cuando Miguel colgó se sintió más acompañado en el alivio de sus miedos y sus soledades, y más reconfortado en la incertidumbre que rodea al cáncer y su tratamiento.

Esa empatía que halló al otro lado de la línea le empujó a querer conocer personalmente al agente que le había atendido, a la voz profesional, pero también cálida y llena de humanidad, que le había hablado durante aquellos veinte minutos imborrables. Y un día acudió a las oficinas de Infocáncer. «Cuando llegó se fundió en un abrazo con el compañero que le había atendido, y al marcharse nos dijo que quizá no éramos conscientes de la importancia de nuestro trabajo».

Así recuerda aquel emotivo episodio Patrizia Bresannello, la responsable de este servicio telefónico de asesoramiento de la AECC, un número gratuito que funciona las 24 horas y los 365 días del año, lo que lo convierte en el único de Europa en atención al cáncer. Bresannello admite que hay muchas llamadas que les tocan el corazón, pero la de Miguel en concreto «fue una experiencia preciosa porque resume el sentido de lo que hacemos, estar cerca de los pacientes y de sus familiares en momentos muy complicados y a cualquier hora, comprendiendo la situación por la que están pasando, ofreciéndoles todo el apoyo y garantizándoles que no van a estar solos en ningún momento», resume.

900 100 036 4 horas/365 días 29 agentes atienden a todas horas las llamadas. Son conscientes de que muchas llegan de personas que atraviesan situaciones vitales muy duras

El teléfono de Infocáncer recibe una media de 550 llamadas diarias (200.000 el año pasado), más de mujeres que de hombres, y con las más variadas consultas. Desde quienes quieren incorporarse al voluntariado de la Asociación a los que se interesan por los programas de prevención o fumadores que buscan dejar el tabaco. Y por supuesto, pacientes oncológicos y familiares que suelen contactar cuando la enfermedad aparece por sorpresa.

«Un diagnóstico de cáncer supone un enorme impacto emocional tanto para el paciente como para el resto del núcleo familiar, y no es fácil hacerle frente. Surgen un montón de dudas, incertidumbres, miedos, hay nuevas situaciones a las que adaptarse y a veces no saben ni por qué nos llaman, no saben ni lo que necesitan, tan solo nos piden que por favor les ayudemos», detalla Bresannello.

En esas circunstancias, los técnicos de Infocáncer les escuchan, les tranquilizan y tratan de detectar las necesidades concretas de cada situación para poder ofrecer los diferentes servicios gratuitos que presta la Asociación. Llegado el caso, con una única llamada la persona ya puede irse con una cita con el servicio de psicología, de atención social, jurídico-laboral o de asesoramiento médico. «El objetivo es estar a su lado desde el minuto uno mediante una atención integral, y que sepan que tienen un lugar de referencia al que poder llamar», subraya la responsable.

Situaciones complicadas

La AECC ha detectado que tras la pandemia no ha dejado de crecer el número de personas con cáncer en situación de vulnerabilidad. «Hay familias de pacientes que llaman solicitando ayudas muy básicas, de alimentación o para llegar a fin de mes; son realidades muy complicadas», admite Bresannello.

Desde 2020 el número de llamadas ha aumentado un 10% y los datos del primer semestre de 2023 auguran un nuevo crecimiento respecto a 2022. «Esto nos reconforta porque nuestro mayor interés es que el teléfono se conozca, que no haya ningún paciente oncológico que necesite ayuda y no tenga la oportunidad de recibirla porque desconozca que estamos aquí, que no haya nadie que nos diga 'ojalá os hubiera conocido antes cuando necesitaba vuestra ayuda'».

El servicio de Infocáncer tiene una andadura de 32 años (empezó a operar en 1991), pero su funcionamiento 24 horas/365 días es más reciente, de abril de 2017. En la Asociación se dieron cuenta de la necesidad de llenar esos vacíos en los que el paciente no cuenta con su tradicional red de apoyo. Las horas de madrugada son algunas de las más amargas. «Las noches son momentos en los que las emociones suelen intensificarse y el paciente o el familiar no siempre tiene a alguien a quien recurrir para contarle, por ejemplo, que está nervioso porque al día siguiente entra en un quirófano. En horario nocturno no nos atrevemos a llamar a nuestros amigos o conocidos para desahogarnos», apunta Bresannello, que recuerda que los servicios sociosanitarios no urgentes tampoco suelen estar disponibles durante los fines de semana o los festivos, «y muchos enfermos se sienten un poco inseguros esos días y nos llaman».

Sea la hora que sea, del día o de la noche, habrá una voz cálida tras el 900 100 036. «Siempre van a encontrar a alguien al otro lado del teléfono que les va a escuchar, a comprender y a apoyar, en definitiva que les va a hacer sentir que no están solos».