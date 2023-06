Unos 140 pacientes de ELA esperan en Canarias una ley estatal que no llega

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es la tercera enfermedad neurodegenerativa en incidencia, por detrás del alzhéimer y del párkinson. La incidencia es de 2-3 casos por 100.000 habitantes», señala el médico rehabilitador y presidente del comité de ELA del hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Guillermo Miranda.

En Canarias, hasta final de 2022, había 138 personas aquejadas de esta enfermedad neurodegenerativa e incurable que causa debilidad muscular, paralizando progresivamente todo el cuerpo, siendo la insuficiencia respiratoria la principal causa de muerte.

«Terapias curativas, de momento, no hay, solo hay fármacos que ralentizan la enfermedad», explica la neuróloga del hospital Doctor Negrín, Dolores Mendoza, responsable del comité que aborda las distintas sintomatologías y necesidades de quienes sufren ELA. «Son muchos los profesionales implicados en el abordaje multidisciplinar del paciente; desde la fisioterapia, logopedia, rehabilitación, psicología, neurología, neumología, endocrinología, trabajo social, cuidados paliativos y la enfermera de enlace con atención primaria. Intentamos que el paciente sea el centro de todo el proceso a través de un abordaje integral», explica Mendoza, que señala que el Doctor Negrín atiende a entre 25 y 30 pacientes al año.

El diagnóstico es complicado por eso tarda en llegar entre seis meses y un año desde el inicio de los síntomas. «La enfermedad tiene muchas formas de presentación; la pérdida de fuerza en una mano o en una pierna, la dificultad para hablar», indica la neuróloga que asegura que ofrecen un servicio de consultoría a atención primaria que está ayudando a acortar los tiempos hasta el lograr el diagnóstico.

Si bien se están haciendo ensayos clínicos para buscar remedio a esta dolencia, los avances de las investigaciones son lentos por la dificultad que plantea el corto periodo de vida media de los diagnosticados. Además, hay nuevos fármacos para tratar la ELA cuya comercialización se aprobó por la vía rápida en Canadá y en Estados Unidos y que aún no han sido aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). «La esperanza no hay que perderla, ensayos clínicos hay», indica Mendoza que, en todo caso, destaca la importancia de que los pacientes reciban un trato diferencial por parte de las instituciones una vez que se les diagnostique una enfermedad incapacitante que requiere de mucha ayuda institucional.

«Esperamos que se encuentre una cura pero, hasta llegar ahí, el paciente necesita apoyo logístico y social», recalca.

Es ese respaldo que el no aprecia la presidenta de la Asociación Española de ELA (AdEla), Adriana Guevara. «Seguimos igual. Hay muchas diferencias entre unas comunidades y otras. Hay algunas donde la sanidad pública ofrece a los pacientes ayuda a domicilio. En otras, les dan dinero», explica el colectivo de pacientes y familiares que demandan la aprobación de una Ley de ELA que garantice la calidad de vida y la atención de estos pacientes complejos que no pueden costearse la ayuda a tiempo completo. «La ley se ha paralizado 43 veces en la mesa del congreso. ¿Y ahora qué? Los enfermos están muy abandonados», lamenta Guevara sobre esta ley cuya tramitación se aprobó en el Parlamento español por unanimidad el 8 de marzo de 2022. «El enfermo de ELA no puede esperar», sentencia la presidenta de AdELA.