130 huéspedes del hotel de Tenerife podrán abandonar el aislamiento

Todos los clientes del hotel del sur de Tenerife, en el que se alojaron cuatro contagiados por coronavirus, están asintomáticos y 130 de ellos podrán abandonar el establecimiento.

El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, explicó en rueda de prensa que se estudia con los consulados que los clientes que seguirán en el hotel puedan ser trasladados a sus países de origen. Al no presentar síntomas, todos los clientes podrían irse a sus casas pero hay que garantizar que sean sometidos a un seguimiento activo en sus países de origen.

La consejera de Sanidad , Teresa Cruz, expresó que la directora del Servicio Canario de la Salud se reunió este jueves con representantes consulares de los distintos países y en este primer encuentro mostraron su disposición a trasladar a sus ciudadanos. Cruz informó de que los cinco casos registrados en Canarias (cuatro en Tenerife y uno en La Gomera) presentan buen estado de salud y dos no tienen síntomas mientras que han dado negativos nueve casos pendientes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y están a la espera de resultados de once en la provincia de Las Palmas. La consejera especificó que hoy se firmó una orden con medidas "individualizadas" para permitir la salida de este grupo de 130 clientes, de once nacionalidades diferentes y que entraron al hotel de Adeje después del 24 de febrero, cuando las cuatro personas alojadas que dieron positivo en el coronavirus ya estaban fuera del establecimiento y por lo tanto, no hubo ningún tipo de contacto.

Además en la orden firmada por Sanidad, y que se remitió al juzgado, se autoriza a los trabajadores del hotel a entrar y salir del establecimiento con el compromiso de mantener las medidas de prevención necesarias.