Un «infierno» en los cielos canarios

«Los supervisores no pueden venir. La situación es muy muy seria. Id entrando en silencio y relevad con orden»

«En el sector de la aproximación a Lanzarote y Fuerteventura la situación no es mucho mejor. Los pilotos no pueden realizar la aproximación al aeropuerto de Lanzarote por la baja visibilidad, empezando a frustrar y a amontonarse en las esperas».

«Rápidamente, el sector de aproximación a Gran Canaria se satura de aviones, a los que se suman los que están siendo desviados de los aeropuertos occidentales, provocando que tres pilotos se declaren cortos de combustible y otro declare directamente emergencia/MayDay. El controlador a cargo del sector no da crédito, teniendo que explicarle a los pilotos que no puede darles prioridad por mucho que quiera, al ser varios en la misma situación».

«Y llegó el caos»

«Y ocurre lo nunca visto: los supervisores llaman a los Centros de Control de Casablanca y Lisboa para declarar el rate cero . Canarias no acepta un sólo avión destino a ningún aeropuerto canario. Y empiezan a producirse desvíos impensables: aviones que tienen que aterrizar en Marrakech, Agadir, Faro, o volverse al aeropuerto de origen».

Fallo de previsión

«Rápidamente, los controladores empiezan a informar a los pilotos en su sector de la posibilidad de dirigirse a Tenerife Sur, opción que varios aceptan aliviando en cierta medida la sobresaturación de los demás sectores».

«Y cuando parecía que la situación estaba en vías de solucionarse, otro fallo de previsión golpea a los controladores a cargo del sector de la aproximación a Tenerife Norte y Tenerife Sur, que ven estupefactos como una ristra de aviones van despegando de los aeropuertos canarios hacia allí mientras que otra pelota de aviones llegan por el oeste. No caben. Se paran todos los despegues destino Tenerife Sur y los aviones van incorporándose a los circuitos de espera, esta vez sobre la isla de Tenerife, esperando su turno. Un piloto, desesperado, se queja amargamente de que lleva siete horas volando, ha sido desviado a Gran Canaria, y ahora tiene que esperar de nuevo. La contestación del controlador es desoladora: no hay parking en Tenerife para él de momento».

«Pasados unos minutos interminables y después de varias gestiones, el mismo controlador informa al piloto de que va a ocupar el último parking disponible. La respuesta del piloto lo expresa todo: «I could kiss you right now».