Sebastián Martín, nuevo alcalde de Arico

Martín ha justificado la moción de censura en las facturas impagadas y la mala situación de los servicios básicos, al tiempo que ha criticado la "inestabilidad" del municipio derivada de dos mociones de censura en ocho años y la ausencias de Delgado en su condición de senadora.

El nuevo alcalde, que ha accedido al cargo en una tensa sesión y en medio de gritos de "fuera fuera", "no te queremos" o "golfo, cobarde y sinvergüenza", ha criticado a Delgado por no cumplir acuerdos del pacto de gobierno y al PSOE, que "no puede dar lecciones" de ética tras la "sentencia de los ERE".

La exalcaldesa ha comentado que "la historia se repite" en el municipio con una moción de censura basada en "intereses personales y partidistas", subrayando que en Arico había un "caos absoluto" al comienzo del mandato, con muchas inversiones que "se esfumaron" por mala gestión.

Delgado, que ha estado arropada entre otros por el presidente del Cabildo, Pedro Martín, el diputado nacional Héctor Gómez y la vicesecretaria regional, Nira Fierro, ha esgrimido más 700 firmas de apoyo y acusado a Martín de "entorpecer" la labor de gobierno durante su etapa como socios.

Así, ha dicho de Martín que "es el trilero más grande" que ha conocido en su carrera política y se dedicó a "hacer un boicot" a las políticas del Gobierno progresista que han culminado en una "traición al pueblo".

Juan José Armas, de CC, ha comentado que la moción de censura "es un proyecto que suma" y trata de "evitar la crispación" con el fin de afrontar un ayuntamiento "endeudado" y con los servicios sociales "en riesgo", promoviendo un gobierno "de paz y concordia" a partir de ahora.

Andrés Martín, del PP, ha apelado a la "concordia y paz social" en el municipio con un Gobierno "firme y con rumbo" y que "deje atrás las diferencias personales".