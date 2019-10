La familia del ‘resucitado’ pide ayuda al Gobierno

A sus 86 años, Ángel González recurre de nuevo a las redes sociales para exponer en un vídeo el nuevo capítulo burocrático de su caso. Con la documentación en mano, pregunta al «fiscal, al juez y al Gobierno de España» cómo entra en territorio español «con este pasaporte (que muestra a cámara) para que me vean, si ustedes me declararon muerto. Me están violentando mis derechos», dice en un mensaje difundido en Twitter. La Fiscalía reclama su presencia en el juzgado para retrotraer el expediente que le declaró muerto, y el afectado aclara en el video: «Si estoy muerto no puedo entrar en España». La hija pide a Pedro Sánchez que aplique sus buenos oficios «en este caso legal atípico para que por fin se haga justicia»