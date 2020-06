Proyectos fallidos, prórrogas incumplidas y trabas interminables en San Mateo

Esa no sería la única obra relacionada con el famoso mercado veguero, que cada fin de semana pre-Covid19 acogía a una gran cantidad de clientes y curiosos de toda la isla. En 2016 el ayuntamiento decide modificar la Nave A del establecimiento, la agrícola. Se trataba de un plan de colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria, la Mancomunidad de Medianías y el ayuntamiento. Se presentan varios proyectos y finalmente se elige una especie de cubo de cristal que no fue del agrado de los residentes de la zona. No obstante, la obra se adjudica a una empresa peninsular y en enero de 2018 comienza el desmontaje de la antigua nave, el plazo de finalización se estipulaba en algo más de ocho meses. En marzo del mismo año la empresa paraliza las obras alegando problemas en el proyecto, según indicaron era «irrealizable». En la actualidad el recinto no se ha puesto en pie. A todo esto se le añade que la constructora se declara en quiebra y termina por abandonar la edificación. Finalmente, el año pasado se reformó el proyecto y volvió a salir a concurso, en esta ocasión con fondos municipales. El pasado 2 de marzo acababa el plazo de presentación de ofertas. Falcón explica que justo antes de que se declarara el estado de alarma se abrieron los sobres del concurso de la obra y “está a punto de ser adjudicada”. Indica que debido a la situación se pararon todos los procedimientos y «ahora» se ha vuelto a retomar y están “pendientes2» del informe técnico para asignarla a una empresa.

La tenienta de alcalde de la Vega, Davinia Falcón, aclara que la razón por la que este estacionamiento no se ha puesto en marcha es que sigue a la espera de que la Consejería de Industria conceda el permiso. «En su momento se hizo con una normativa y cuando transcurrieron las obras la normativa cambió y para pasar la inspección de la OCA (Organismo de Control Autorizado) nos hicieron hacer unas cosas que en ese proyecto no se contemplaban. Tuvimos que volver a redactar pliegos y licitar». Sin embargo, según fuentes consultadas, la OCA tiene que regirse al proyecto de instalaciones, que en su momento tendría que haber sido aprobado por el Colegio de Ingenieros correspondiente y, por tanto, por Industria, es decir tener el visado de calidad y conformidad. Si bien, apuntan que se puede dar el caso de que el proyecto estuviera mal pero eso incurriría en una cadena de errores burocráticos.

Dos años después de que se hiciera con la Alcaldía, el grupo de gobierno dirigido por Ortega lanzó el proyecto de las obras en el entorno del mercado. Así, gracias a un Plan de Cooperación con el Cabildo insular -con José Miguel Bravo de Laguna (Partido Popular) como presidente- comienza la construcción de la plaza entre las dos naves además del aparcamiento. Tres años después, en marzo de 2017, se inaugura la plaza pero no el estacionamiento, ya que no cumple una serie de requisitos para su apertura. Al cabo de un año se adjudica a una nueva empresa la adecuación de esos defectos. Y sin embargo hasta ahora continúa cerrado.

La obra estrella, el aparcamiento subterráneo de la plaza

Sin duda, la obra estrella de la Vega de San Mateo es el aparcamiento subterráneo de la plaza. Se ha visto envuelto en todo tipo de polémicas, desde el favoritismo del expresidente canario Fernando Clavijo (Coalición Canaria) por Antonio Ortega a la paralización de la construcción, las quejas de otras empresas, las reformas del proyecto, la ordenanza municipal «a medida» o las prórrogas para poder acabar la obra que nunca terminan de cumplirse. La obra con la que Clavijo premió al alcalde por desmarcarse del Cabildo de Gran Canaria y optar al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en solitario (como lo hicieron Mogán y Firgas) ha estado en controversia desde que se iniciaron los trámites para la adjudicación de su construcción. El proyecto se le adjudicó a la empresa OHL que se comprometía a ejecutarlo en menor tiempo (11 meses) y con mejor presupuesto que sus competidores. Tenía que haber estado finalizado a principios de 2019, es decir hace un año y medio pero la construcción no parece avanzar. Los vecinos, resignados con la situación, señalan que es «una pena» ver el pueblo así.

El laberinto del aparcamiento comienza en noviembre de 2017 cuando se formalizó el contrato con la empresa adjudicataria y con el acta de replanteo -el documento que da por iniciadas las obras de manera formal- el 23 de enero de 2018. Pero solo unos días después, el 5 de febrero, OHL anunció que le era imposible iniciar los trabajos y que se veía obligada a solicitar la paralización temporal de la obra por errores en el proyecto. En ese momento se consideró que era necesario «realizar un estudio y una valoración de los servicios afectados que se encuentran en todo el perímetro del futuro edificio, los cuales no están contemplados en el proyecto adjudicado». Es decir, que no se tuvo en cuenta que hay sótanos en los edificios colindantes que interfieren con este. Ante el posible encarecimiento, la dirección facultativa de la obra decide alejarse de las edificaciones limítrofes y construir una planta más para evitar modificar el objeto del proyecto. Sin embargo, esta alteración no llevó un nuevo concurso y finalmente el aparcamiento contará con una planta más y las 384 plazas inicialmente previstas pasan a 408 en total. Aunque se generaron dudas jurídicas ya que según la Ley de Contratos Públicos las reformas no previstas en los pliegos no podrán “alterar las condiciones esenciales en la licitación» y tampoco podrá variar sustancialmente la función y características de la prestación inicialmente contratada, los técnicos estimaron que no se alteran las condiciones urbanísticas y precisaron que la modificación sería solo «geométrica».

No obstante, desde la oposición se reprochó que las normas urbanísticas del municipio solo permiten la construcción de dos plantas subterráneas. Peñate asegura que al percatarse de la situación, el alcalde elaboró una nueva ordenanza municipal «a medida” autorizando la edificación de tres plantas bajo rasante en suelo público. Con la nueva prórroga, la obra tendría que estar finalizada en julio de este año pero los propios vecinos reconocen que es «muy difícil, por no decir imposible» que esto ocurra. Además, tiene que estar justificada a finales de 2020 a través del Fdcan en el Gobierno de Canarias. Lo cierto es que en la construcción apenas se ven obreros y algunos transeúntes aseguran que desde la declaración del estado de alarma por la llegada de la pandemia de la Covid-19 casi todos los trabajadores se marcharon y, en estos momentos, son pocos los que siguen al pie del cañón.