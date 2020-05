Pesadilla hasta la Navidad en Brasil

Este grancanario de 50 años está acostumbrado a viajar a Brasil. Su esposa es brasileña y tienen una niña de siete años. Viajaron hace dos meses con la aerolínea portuguesa TAP, que ahora no les ofrece ninguna oportunidad decente para regresar. «Ni en la agencia de El Corte Inglés, ni en la compañía, contestan en ninguno de los números a los que llamamos. TAP me va mandando correos para cambiarme la fecha de retorno y la última que nos ofrecen es un disparate: para el 31 de diciembre», cuenta con un claro deje de desesperación.

«Soy una persona fuerte pero he tenido momentos en los que he tenido que irme a un cuarto para llorar solo, sin que me vea mi hija», confiesa desde la casa en la que viven su particular confinamiento , aunque sea mejor llamarlo calvario.

Habían viajado hasta el país para visitar a sus suegros

Decir que tienen miedo no es cruzar fronteras sensacionalistas. Es lo que transmiten sus palabras. «El presidente de este país está loco. No hay un confinamiento como el de España, la gente está en la calle. Se vive una inseguridad muy grande. Donde viven mis suegros hay mucha familia por eso decidimos que se vinieran con nosotros, que a través de las noticias estamos siguiendo las pautas que se marcan en España. Si logramos salir de aquí ellos no podrán venir con nosotros, porque no tienen nacionalidad española, y eso me parte el corazón», relata desde un país en pleno estallido social y con una crisis interna abierta en el gobierno de Jair Bolsonaro. «Esto aquí es una bomba», sintetiza Arucas Santiago.

Como han relatado otros ciudadanos canarios que se han quedado bloqueados en otros países de Latinoamérica como Perú o Chile, la sensación de indefensión es enorme. «Hemos contactado con el consulado y con todas las instituciones posibles y nadie nos ayuda. Ni nos guían. Hablé con una persona de un consulado que solo me ofrecía vías suicidas para salir de aquí. Me dice que coja a mi familia y vaya a Sao Paulo, que es la única manera de salir del país. Y es la ciudad en la que más estragos está haciendo el coronavirus», relata.

En cualquier caso, no sería un viaje sencillo. Desde el punto del país en el que él y su familia se encuentran hay 2.995 kilómetros. «Me llegaron a decir que lo hiciera en coche, pero eso es una locura. El país en este momento es muy peligroso. No me atrevo a ir con mi familia con todo ese recorrido. Ahora mismo se escuchan disparos desde la casa en la que nos estamos quedando. Al principio los oía y me quedaba congelado y asustado. Ya hasta me he acostumbrado. En la calle me han ofrecido venderme un arma», relata.