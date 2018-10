Una última oportunidad para Arrecife

El comercio en el centro de Arrecife vive horas muy bajas, según denuncia en rueda de prensa de colectivos empresariales (Asolan, Aetur, Arrecife Centro, CEL, Asociación Calle Real) y Cámara de Comercio. Se entiende que hacen falta planes urgentes para revitalizar la neurálgica zona, «con una reflexión profunda» a nivel municipal, según José Torres Fuentes, presidente cameral. Además, el encuentro ante los periodistas sirvió para aseverar que hay «colapso administrativo» y «una situación insostenible»; así como para exponer una serie de actuaciones presentadas ante el Ayuntamiento que preside Eva de Anta, en el afán de ganar atractivo, tanto para el potencial consumidor local, como para el turismo.

Rotundo fue Miguel Cabrera (Arrecife Centro) cuando apreció que «no hay un proyecto de ciudad, solamente parches, con una improvisación continua», apreciación en la que coincidieron Ana Oncina (CEL), que pidió «hacer un proyecto global»; y Susana Pérez (Asolan), quien lamentó que el turista suela irse de la ciudad «sin ganas de recomendar su visita». También fueron categóricos Victoriano Elvira (Aetur), quien pidió a las autoridades locales «que hagan bien su trabajo», dando a entender que no ha sido así hasta la fecha; y Ginés Guadalupe (C Real), quien reclamó medidas consensuadas de revitalización del centro, incluido un plan de movilidad, «contando con los empresarios», y no como hasta ahora, dio a entender.

En tono pesimista, dado que incluso se dijo por parte de Miguel Cabrera que «al Ayuntamiento le importa un pito el comercio», se indicó que se aspira por la patronal a que se tengan en cuenta las 14 peticiones trasladadas días atrás de manera oficial, orientadas a mejorar la imagen del centro de la ciudad, así como a favorecer la movilidad de los turistas y de los potenciales clientes con residencia insular.

En este contexto, los empresarios entienden que el Ayuntamiento debe mejorar la imagen de las guaguas, con especial atención hacia la lanzadera; así como colaborar en la aplicación de medidas que faciliten el estacionamiento de los vehículos. Además, los empresarios reclaman el adecentamiento de espacios emblemáticos, como Plazuela o plaza de la iglesia de San Ginés; tomar medidas para pintar fachadas, arreglar aceras, crear espacios con sombras y eliminar cableado aéreo. También se apuesta por mejorar la señalización; hacer limpiezas de choque, con mantenimientos posteriores periódicos; y mejorar el alumbrado. Y no se olvidan medidas para adecentar parques y zonas verdes.

En la convocatoria se habló de pasada de la situación de la avenida, asegurándose que la semipeatonalización del trazado no ha servido para revitalizar el comercio, a pesar de haber sido el argumento principal para la ejecución de las obras, entre 2015 y 2016. Y se rechazó la iniciativa que pretende articular el Ayuntamiento de pintar el asfalto, presentada hace una semana y aún sin presupuesto concreto y plazos para su ejecución, por entender la patronal que antes debería estar completado el plan de movilidad que ayude a definir qué uso se debería dar al trazado, por el que ahora no se permite el paso a todo tipo de tráfico rodado.

También hubo tiempo para reclamar a los partidos que configuren de cara a los comicios de 2019 «listas con profesionales, no con buscadores de sueldos», apreció José Torres Fuentes. Además, se ha pedido un encuentro con el PSOE, al ser el partido donde milita la alcaldesa.