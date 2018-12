Una nueva vida como gobernanta

Se dijo a si misma que no cumpliría los 40 como camarera de piso. Así que, tras casi dos décadas ejerciendo esta profesión imprescindible, en varios hoteles y apartamentos de Lanzarote, Gloria Santana se decidió a hacer el curso de gobernanta que imparte Lanzastudio, una de las empresas del vivero del centro de innovación empresarial de la Cámara de Comercio.

«Viví las épocas más boyantes del sector y la caída. Recuerdo especialmente el año del cambio al euro, cuando un cliente del Lanzarote Village dejó el equivalente a 10.000 pesetas». La crisis y la democratización de los precios del sector han acabado tanto con esa tipología de cliente como con las condiciones de trabajo. «Empecé haciendo 17 habitaciones individuales diarias y hubo épocas en las que llegué a 32». El durísimo trabajo de camarera de piso «pasa factura, ya no física, sino psicológica porque llegas a casa y lo pagas con tu marido, no tienes ganas de jugar con los niños y yo tengo tres, dos pequeños, y no quería perdérmelos».