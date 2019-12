Una demolición amarga y una familia a la calle

Este martes ha sido uno de los días más amargos para la familia de Ricardo Pacheco, el propietario de una pequeña casa en la zona de Las Quemadas, en el municipio de Tinajo, en la zona de La Geria conocida como el Rincón del Indiano, cuando al filo de las 9.30 horas se presentó una delegración de miembros de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, ligada al Gobierno regional, con una piqueta y todo lo necesario para proceder al derribo de su única vivienda.

Antes de esto, Ricardo y su familia ya llevaban cerca de un mes sin dormir, atemorizados por una orden de la misma Agencia, que les avisaba de la ejecución del derribo para cumplir la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Las Palmas en el mes de marzo del 2013; y todo ello a pesar de que en 2015 esta misma Agencia archivó el expediente «al haberse repuesto el orden jurídico alterado» y contar la obra con la licencia en regla.

A los dos hijos de 14 y 11 años, decidieron mandarlos a Tenerife con unos familiares al no tener otro sitio a donde ir, y mientras Ricardo y su mujer, Lourdes, se quedaron para afrontar una de los mayores disgustos que alguien pueda llevarse, como es ver el derribo de una casa en la que uno ha vivido con su familia durante casi veinte años.

Desde muy temprano se presentaron en el lugar varios técnicos del Gobierno, flanqueados por una furgoneta y varios coches de la Policía Autonómica, que en realidad no hicieron mucha falta porque nadie ofreció ninguna resistencia. Sin embargo, el derribo no fue inmediato, y desde el primer instante, el propietario -que renunció a hacer declaraciones a los medios al estar muy afectado- sí que dejó claro a los funcionarios que cumplían su misión, que varios elementos de la vivienda no podrían tocarse al ser originarios.

En concreto se trata de dos habitaciones de 15 y 24 metros, un gran aljibe construido de piedra viva y una parte importante de la terraza que originariamente había sido un lagar.

Esos elementos centenarios pertenecieron a la casa en la que vivió el abuelo de Ricardo y que por lo tanto deberían ser intocables, el resto hasta completar los 120 metros construidos sin permiso, aunque después se legalizaran, fueron demolidos. Ahora Ricardo y su mujer buscan donde alojarse y reiniciar su vida.

Cabe precisar que el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, desde primera hora acompañó a los vecinos de su municipio propietarios de la vivienda demolida, mostrando en el lugar su «más enérgica protesta por las formas empleadas por varios funcionarios de la Agencia de Protección del Medio Natural». Machín criticó la «escasa sensibilidad y las formas con que dos de estas funcionarios se dirigieron a los dueños de la vivienda que estaban sensiblemente afectados y con lágrimas por los acontecimientos». El regidor prevé elevar una queja formal al Ejecutivo.