Un premio a la determinación

Cuando se conversa con Ibrahiman, es fácil entender por qué asegura que su mayor tesoro «además de mi hermana, son mis amigos», a los que defiende porque, cuenta, «me han conocido en la pobreza, sin nada que aportar nada más que mi amistad». En abril del pasado año estuvo a punto de tirar la toalla tras acumular 1.300 euros de deuda con sus caseros, padres de su amiga Carla, pero sus recientes conocidos hicieron una rifa que le permitió seguir estudiando Derecho en la Complutense de Madrid. «A mí me da igual pasarme tres meses comiendo pasta, pero no soporto que alguien salga perjudicado por ayudarme a mí», dice, lo que demuestra la responsabilidad del joven.

Ibra, hijo de senegalés y vasca y con cinco hermanas, quedó huérfano de madre a los cinco años, lo que supuso un mazazo en su vida, al desentenderse su padre de la familia. «Mis hermanas eran mayores y yo me quedé al cuidado de una de ellas, Sally Marta, que ejerció de madre desde los 17 años», cuenta lleno de agradecimiento. La rocambolesca vida del progenitor lo llevó con sus negocios a Tenerife, donde acabó preso durante ocho años. «Era un prenda, aunque con el tiempo ha reconocido sus errores. Dicen que con la edad te vuelves sentimental», comenta Ibrahiman, que lo ha acogido en la casa familiar de Lanzarote.

Lo cierto es que Ibra, Sally y el novio de esta formaron una familia durante años, «con mi hermana deslomándose con varios trabajos». El joven no puede olvidar que la falta de recursos para sus estudios se debió a la mala gestión de su padre, ya que su madre, abogada de profesión, había dejado un buen fondo para él. Con esta complicada situación, y a pesar de contar con matrícula de honor en ESO y la nota más alta de su instituto en Bachillerato, Ibra se dio de bruces con la realidad. «Comprendí que era el que más merecía ir a la Universidad y que no lo haría porque el dinero mueve el mundo», dice. Por suerte, su determinación cogió las riendas. «Es un topicazo, pero es completamente cierto: si no te rindes, lo logras».