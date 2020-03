Turistas franceses y alemanes, los únicos que fueron a más en enero

El balance oficial de llegada de turistas en enero hecho oficial esta semana, ya recogido por el Centro de Datos del Cabildo, confirma que los temores de la patronal cuando hace semanas ya se vaticinó que 2020 va a ser un ejercicio a la baja. Los números en bruto precisan que sumando viajeros extranjeros y nacionales, en el arranque del año pasaron por Lanzarote poco menos de 209.800 turistas, con un retroceso del 12,5% nada menos en relación al comienzo de 2019. Se perdió presencia de viajeros de todas las nacionalidades, con las únicas salvedades de franceses y alemanes.

En el caso de los germanos, llegaron en enero casi 41.500 visitantes, con repunte del 16,1%; siendo aún más notable incluso el avance de los galos, más de 10.400, con subida en este caso del 16,9%.

Estos dos soportes, no obstante, no bastaron para compensar el alto retroceso del turismo procedente de Reino Unido, que fue de casi el 20,8%; y eso a pesar de que llegaron desde el primer mercado emisor nada menos que 86.500 turistas; probablemente como consecuencia directa del activado brexit.

Y también fueron considerables los descenso de otros mercados con habituales buenas estadísticas, caso de irlandeses, italianos y viajeros nacionales. Sirva comentar al respecto que desde el país del trébol llegaron en enero apenas 15.700 turistas, con merma porcentual del 19,3%; y en lo que al mercando transalpino se refiere, con poco menos de 4.800 viajeros, el recorte fue del 34,5%. En cuanto a viajeros españoles, poco más de 15.500 en el primer mes del año en curso, la pérdida pasó del 14,1%.

Como consuelo, al menos no fueron especialmente sensible las disminuciones ceñidas a las cuentas protagonizadas por turistas de Escandinavia y Holanda. En el particular de los nórdicos, con un recuento de casi 12.200 visitantes, la reducción se acotó al 3%; mientras que en lo que al apartado de viajeros procedentes del país de los tulipanes, casi 8.400 visitantes, la estadística oficial cifra la reducción en un porcentaje de poco menos del 6,2%.