Turismo confía en que el turismo británico siga al alza durante 2020

Los viajeros británicos seguirán abundando en 2020 en la isla, en número notable similar al de este año, según previsión hecha por María Dolores Corujo, presidenta insular; Ángel Vázquez, consejero de Turismo; y Héctor Fernández, consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), en el encuentro para dar cuenta de la reciente World Travel Market en Londres. Resaltó Fernández que el mercado británico «es el mercado turístico más estable de Europa».

La caída de Thomas Cook, si bien es cierto que ha tenido cierta incidencia a corto plazo, en 2020 se confía en que sea una circunstancia sin apenas efecto; gracias a que se cuenta con que Jet2.com, easyJet, TUI y Raynair van a compensar las plazas perdidas, ocupando buena parte de la operativa de vuelos que hubo hasta finales de septiembre.

Además, se prevé que los efectos nocivos sobre la economía a consecuencia del brexit sean de rango menor, en base a que los británicos, más de 70 millones, suelen tener muy arraigado el concepto de salir de vacaciones.

Con estas opciones, «no observamos ningún síntoma de debilidad estructural del mercado», apuntó Fernández tras dar algunos detalles sobre los 25 encuentros, mantenidos en Londres. Al respecto, Corujo ensalzó que los operadores ven en Lanzarote «un destino único»; remarcando Vázquez que se ve a la isla como «destino muy maduro», añadiendo que se han firmado acuerdo con tres años de vigor, «fue muy fácil negociar con ellos».

Estas referencias, no obstante, no evitarán números a la baja en los que a presencia de viajeros de Alemania y Escandinavia se refiere. A cambio, se espera que se puedan compensar las pérdidas de germanos y nórdicos con el mercado irlandés.

Además, también hay confianza en que sigan en fase de crecimiento en Lanzarote los mercados mediterráneos, con especial incidencia en este caso de franceses, italianos y portugueses, con el factor añadido de que se ve con buenos ojos a estos visitantes en particular, al tenerse constancia de que estos viajeros suelen hacer desembolsos en el destino por encima de la media general.

Por otro lado, cabe añadir que en 2020 por seguro que el presupuesto para hacer promoción turística de la isla será superior al marcado para este año, que ha rondado la cota de los 2,5 millones de euros, según se aseveró por la presidenta insular, María Dolores Corujo, reafirmando lo dicho por el titular de Turismo, Ángel Vázquez.

La cuantía exacta, no obstante, aún no está decidida, respondiendo Corujo a CANARIAS7 que el no saberse aún el desembolso a definir no es óbice para tener claro que «existe un compromiso claro y directo» de incrementar la partida. No negó la presidenta que es bastante probable que la cifra pase de 3 millones de euros.