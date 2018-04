Teguise, imagen del cupón de la ONCE

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, y el Delegado Territorial de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) en Canarias, José Antonio López Mármol, presentaron este jueves el cupón en la Casa-Museo del Timple (Palacio Spínola), acompañados por miembros de la Corporación municipal. “Gracias a la ONCE por sumarse a esta importante fecha que celebra el pueblo de Teguise, y que ahora, gracias a esta colaboración dará a conocer por todo el país la efemérides de los 600 años de historia de la Real Villa de Teguise”, manifestó Betancort, que aprovechó la ocasión para felicitar a la ONCE por su 80 aniversario y por su labor social.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

El 3 de mayo tiene para Teguise una connotación especial, pues se conmemora el Día de la Cruz.