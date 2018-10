Sueño cumplido con el lema ‘hazlo tú’

Conocida desde hace años por su trabajo de actriz, Carmen Sancristóbal representa la determinación por lograr sus objetivos, que, en su caso, siempre están relacionados con las artes escénicas y el cine. Alumna de TEA, Carmen es también impulsora de la asociación cultural de teatro solidario Bambalinas, que ha puesto en escena diversas obras, cuya recaudación se destina íntegramente a causas sociales, como la formación que recibieron los miembros de Payasos de hospital. Puede decirse que su pasión por el teatro, que le granjeó también una mención especial como mejor actriz en el festival Lanzarote a rodar 2016, la ha hecho muy popular en el ámbito cultural lanzaroteño. Una circunstancia que le ha sido de gran ayuda para llevar a cabo su último proyecto, la incursión en la producción audiovisual, en el que se han volcado varios nombres de la escena local. Así, el próximo viernes, presentará, en el bar Bereber de Playa Honda, en dos pases, a las 21.00 y 22.00 horas, una trilogía de cortometrajes que suponen su debut como realizadora, en un acto muy simbólico, donde «explicaremos al público el camino recorrido, desde que surgió la idea del primer corto, que pudo haberse ido al traste al fallar los técnicos profesionales que iban a ayudarnos en el rodaje», explica Carmen.

La maquilladora, Un técnico y el propio cámara que iba a dirigir la cinta no acudieron al set de rodaje en el día señalado, «así que tiramos para adelante aferrados a nuestro lema Hazlo tú mismo, que usamos mucho en mi familia», cuenta. Los contactos entre los actores aficionados de la isla surtieron el milagro y, finalmente, el corto A las tres ya ni me ves, fue grabado con el móvil del también actor y locutor de radio Jesús Santana. «Como contábamos con los focos, nosotros mismos nos ocupamos de la iluminación». Carmen quiere mostrar en la proyección de la trilogía la evolución de los trabajos. «Partimos sin medios, después me compré una cámara semiprofesional y rodamos El tío Manuel y, por último, Tres amigas, donde se incorporó el micrófono para lograr el sonido adecuado», explica la autora, que es también guionista de las tres historias, con un personal estilo.

Las tres cintas están grabadas en blanco y negro y hablan de experiencias sobrenaturales, en medio de escenas cotidianas: un moribundo que se niega a abandonar este mundo, a pesar de los denodados esfuerzos de su entorno; las misteriosas salidas nocturnas de un anciano y las experiencias con el más allá de un grupo de amigas. La propia Carmen Sancristóbal interpreta a algunos de los personajes, acompañada por otros conocidos actores y actrices de la isla como Elsa Déniz, Neri Crespo, Santana o José Ríos; y profesionales de otras disciplinas artísticas, como la locutora Rebeca Quer, que se ha encargado de la producción y promoción, o la maquilladora y figurinista Natalia Tunik, todos seguidores del mantra Hazlo tú mismo.