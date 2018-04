Sosa asegura que no se le ha anunciado su expulsión de NC

El consejero del Cabildo de Nueva Canarias (NC), Juan Manuel Sosa, dijo ayer a este periódico que desconoce la decisión anunciada durante el martes por algunos medios en la que se asegura que su partido ha acordado su expulsión.

Según explicó el consejero, «a mí nadie me ha comunicado nada, desconozco si se me ha expulsado o no», dijo, «sé que hay un expediente en el cual yo hice alegaciones, pero no sé nada más y, por tanto, mientras no haya nada oficial, no voy a preocuparme de otra cosa que de seguir al frente de mis obligaciones».

Como se sabe, Sosa se incorporó hace meses al grupo de gobierno del Cabildo -que forman Coalición Canaria, Partido Popular y PIL- sin el respaldo de la dirección de NC, y de ser expulsado pasaría al grupo mixto, a la espera de ser declarado tránsfuga.

Por su parte, el PIL ha convocado su consejo político para acordar la posible apertura de expediente disciplinario a sus dos ediles de Arrecife y la concejala de San Bartolomé, que se han negado a dejar los gobiernos de estos ayuntamientos con el PSOE.