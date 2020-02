Sobra talento para tan pocos apoyos

Lanzarote en particular y Canarias en general llevan décadas siendo cuna de grandes surfistas, potenciales campeones hechos a base de horas en el agua, pero con escasas posibilidades de salir a fuera a competir y demostrar al mundo su enorme su potencial. Generaciones perdidas de chicos y chicas, por falta de apoyo institucional, salvo excepciones, con este deporte. «Aunque ahora las cosas empiezan a cambiar, todavía estamos a años luz de alcanzar las ventajas que ofrecen a los jóvenes el haber nacido en lugares como el País Vasco o Galicia, y no digamos ya en Francia, donde las promesas del surf lo tienen mucho más fácil para triunfar y ganarse la vida con este deporte, gracias al apoyo no solo de las instituciones públicas, sino de las grandes marcas», según Johny García Tavío, padre de Nahuel García, joven promesa.

El prometedor Nahuel, con 12 años de edad, ya sabe lo que es estar en la elite del surf español de su categoría, al haber logrado dos quintos puestos en los campeonatos de 2018 y 2019; así como dos segundos puestos en el campeonato de Canarias.

Johny y ahora su hijo Nahuel, pertenecen a una saga de surfistas mítica en Canarias, la legendaria familia de los Tavío, de Arrieta (Haría). Ocho hermanos que ya en los 70 practicaban el surf en Lanzarote, cuando era un deporte casi inimaginable, cosa de cuatro lunáticos, algunos convertidos con el tiempo en auténticos maestros. Pioneros de generaciones posteriores de grandes surfistas que desafortunadamente nunca llegaron a demostrar al mundo su talento, por la escasez de apoyo y medios para salir fuera a competir.

Tras ellos, con los años el deporte se ha ido popularizando, las escuelas se han multiplicado, miles de aficionados de todo el planeta llegan a la isla para disfrutar de condiciones únicas y la generaciones posteriores han dejado también su impronta, con tesón y sacrificio, pero de nuevo sin apenas ayudas. Nombres míticos, referentes en la isla y en Canarias como Jonathan González, José María Cabrera, Franito, y canteras nuevas como Luis Díaz (grancanario afincado en la isla), Airán de Juan Pérez o Cristian Portelli, nombres que han hecho escuela y han logrado asçi hacerse un hueco en la elite del surf, con más mérito del reconocido, y sin mucho apoyo.

Con esta sólida base, irrumpe una generación de talentos, fenómenos de 10 a 14 años, que con un empujón podrían triunfar, chicos como los hermanos Donegan, Makoa Gómez, Alejito Valido, Manuel Murillo, Ignacio Betancort, o Nahuel García Tavío, y un capítulo aparte, es el equipo canario femenino que este año ha hecho un gran papel en el mundial.

Pese a este bagaje y el enorme potencial, las instituciones, salvo excepciones puntuales, no han captado la importancia de apoyar este deporte. «Mientras cada año miles de deportistas y profesionales de todo el mundo vienen a entrenar la temporada de olas, o simplemente a disfrutar atraídos por las formidables condiciones que ofrece la isla, sin embargo, las instituciones no miman lo suficiente este patrimonio. A la vez las familias no pueden llevar a sus hijos a competir, para un día labrarse un futuro como deportistas de elite. Ojalá no ocurra como con las generaciones pasadas, grandes surfistas que por falta de ayuda, se vieron obligados a trabajar en hoteles, sirviendo a deportistas que cada año vienen a entrenar con nuestras olas», considera Johny, que a la vez se deshace en elogios con las marcas e instituciones que como el Cabildo apoyan a su sucesor.