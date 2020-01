Sin atención a domicilio en La Graciosa

Los concejales del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Teguise, Jonás Álvarez y Paloma Fernández, han denunciado los problemas que una vez más se han generado en el servicio de atención domiciliaria en el municipio y que, en esta ocasión, han vuelto a afectar a los habitantes de Caleta de Sebo, en La Graciosa, según nota pública de los conservadores.

«Es evidente que a algunos se les llena la boca hablando de la Octava Isla cuando realmente a los gracioseros se les está prestando muchos servicios de tercera», en versión de Jonás Álvarez.

Los populares señalan en el comunicado el malestar que existe entre los usuarios de la isla de La Graciosa que llevan desde el pasado 31 de diciembre sin recibir el servicio de ayuda a domicilio contratado temporalmente por el gobierno de Oswaldo Betancort. Como se recordará ya en marzo pasado, los gracioseros y gracioseras estuvieron más de una semana sin servicio porque el Ayuntamiento no suplió la baja de la única persona que atendía a las personas dependientes. «No estamos hablando de un problema puntua», asegura el portavoz del PP, «sino que se trata de una situación intermitente que viene arrastrando el municipio de Teguise desde el momento en que concluyó el anterior contrato a finales de 2018 y no se tuvo la previsión necesaria para tener listos los pliegos e iniciar un nuevo expediente».

Añade el edil en el comunicado que «desde entonces, el ayuntamiento no ha sido capaz de licitar la concesión de este servicio que resulta esencial para los vecinos y cuyo peso lo están llevando directamente las trabajadoras del ayuntamiento que, quieran o no, no pueden llegar al 100 por cien de los potenciales usuarios».