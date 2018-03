Siguen sin hallar al desaparecido en el Charco del Palo

A primera hora de ayer se reanudó la búsqueda en el Charco del Palo, en Haría, del turista de origen alemán, F.H., de 53 años, visto por última vez el miércoles cuando salió a nadar. Los buscan por tierra, mar y aire. En la reanudación de los rastreos participaron la Salvamar Al Nair de Salvamento Marítimo, una embarcación del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno del Canarias, desde el aire y por relevos lo hicieron un helicóptero del GES y el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo. Desde tierra rastrearon la zona miembros de la Policía Local y de Protección Civil de Haría, Bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote y agentes de la Guardia Civil. A estos se unieron ayer miembros Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (Geas), que se sumergieron en la zona donde se hallaron las pertenencias el turista, sin que diese con él ni con indicios que aclarasen su paradero.

Reanudación. El bañista es un nadador experimentado en aguas abiertas que suele entrenar cada día en esa zona de la costa y recorriendo muchos kilómetros desde que está de vacaciones con su mujer. Ambos son frecuentes visitantes de la isla, en especial de la zona norte. Fue su esposa la que dio la voz de alarma sobre las 17.30 horas de este miércoles tras ver que su marido no volvía. Sus pertenencias fueron localizadas junto a una escalera de acceso al agua. El jueves se rastreó una amplia zona de la costa norte de Lanzarote. No se descarta que el cuerpo haya sido arrastrado por la marea lejos de la costa de Haría. El dispositivo de búsqueda se reanudará a primera hora de hoy y no se descarta ampliarlo a la costa de Fuerteventura.