Se buscan familias para acoger menores

La Consejería de Bienestar Social del Cabildo ha diseñado una campaña especial en la isla de apoyo al programa canario de Acogimiento Familiar para fomentar la acogida, el cuidado y atención temporal en Lanzarote de los niños y niñas que actualmente se encuentran bajo protección de la Comunidad Autónoma y que, por distintos motivos, no pueden permanecer temporalmente con su familia biológica. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y la consejera de Bienestar Social, Maite Corujo, hicieron este miércoles «llamamiento a la solidaridad de Lanzarote y de La Graciosa» para que todas aquellas familias que tengan posibilidades y que quieran acceder de forma voluntaria a ser familia acogente, puedan hacerlo a través de este programa.

«Actualmente, Lanzarote dispone de unas 50 plazas en hogares de menores y no hay banco de familias suficientes para acoger temporalmente a estos niños y niñas que, por distintas causas, no pueden estar temporalmente con sus familias biológicas; es decir, no tienen garantizadas sus necesidades y atenciones en su propio entorno, por lo que se propone como mejor alternativa la convivencia con una familia de acogida para así evitar que sean ingresados o que permanezcan en la red de hogares y centros de menores», detalló la consejera.

El presidente apuntó que «el fin último es que estos chicos encuentren una familia que les proporcione el calor, los cuidados, la educación y la atención que necesitan para que durante un tiempo puedan mejorar su calidad y experiencia de vida presente, siempre con el objetivo de la reunificación familiar, una vez que sus padres solventen la situación y las circunstancias que provocaron la separación». En ningún caso, se aclaró, «se trata de una adopción, por lo que es un acto muy consciente y que requiere la generosidad de las familias acogentes hacia estos pequeños».

Asimismo, trasladaron la necesidad de dar a conocer en Lanzarote este programa, para intentar dar un hogar familiar a estos niños y niñas, como medida excepcional y legal de protección por la que se delega la guarda de estos niños a una persona o familia, obteniendo ésta la plena participación en la vida de la familia de acogida, asumiendo la obligación de velar por él, cuidarlo, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral por un tiempo determinado.

Dentro de este programa, se pone en marcha esta campaña en el ámbito insular con el fin de invitar a las familias lanzaroteñas que estén dispuestas a acoger temporalmente a un niño o niña en su familia, a conocer lo que podrían hacer por estos pequeños. «Se trata de facilitarles -por un tiempo- una vida mejor fuera de un centro de menores, donde permanecen muchos de ellos, garantizando así el derecho de estos niños y niñas a vivir en un entorno familiar», se dijo en la rueda de prensa.

A través de un reportaje documental (disponible en el canal del Cabildo de Lanzarote www.youtube.com/comunicacioncabildo), presentado este miércoles, se han ofrecido testimonios reales de estas familias, de los técnicos de la administración y de las experiencias vividas y expresadas por los propios menores que han pasado por estas circunstancias de vivir en un centro de menores y en una familia de acogida.

El acogimiento familiar puede ser en familia ajena, como alternativa al acogimiento residencial y se plantea esta posibilidad, cuando tras la separación del menor de sus progenitores, ésta carece de familia extensa o no es idónea para acogerla; o especializado que ofrece a los niños y niñas que presentan necesidades especiales y que se encuentran en situación de desprotección, la oportunidad de convivir con personas o familias preparadas para desarrollar este tipo de acogimiento, garantizándoles su desarrollo integral, mientras se resuelve la problemática familiar, o se encuentran alternativas más estables o permanentes, cuando no es viable su retorno al medio familiar de origen.

Se consideran necesidades especiales del menor, la atención terapéutica necesaria por presentar experiencias de vida que hayan dejado secuelas en el menor; los trastornos del vínculo y apego, valorándose el período de acogimiento residencial si fuera el caso; ser un grupo de hermanos/as; tener necesidades sanitarias de carácter especial o presentar discapacidad física, psíquica o sensorial.

También se distingue en el acogimiento urgente, dirigido principalmente para menores de seis años, y tendrá una duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protección familiar que corresponda.