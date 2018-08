San Ginés media con la plantilla del Insular y defiende el convenio de integración en el SCS

Tras el inesperado rechazo, el lunes, de la asamblea de trabajadores del Hospital Insular a integrarse en el Servicio Canario de Salud (SCS) en las condiciones ofrecidas por el Gobierno de Canarias el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, se reunió con la plantilla junto al secretario general técnico del SCS, para aclarar las dudas que han surgido, sobre todo entre interinos y personal de sustitución, que no ven asegurados sus puestos de trabajo tras la integración.

Los responsables públicos explicaron que el personal fijo podrá optar por aquel régimen que le resulte más beneficioso: incorporarse al SCS en régimen de estatutario o conservar las condiciones laborales actuales dentro de su convenio colectivo de Lanzarote, aunque estarán en nómina también del SCS. Por su parte, los trabajadores interinos «podrán también beneficiarse», dijo San Ginés. «A día de hoy su puesto de trabajo está en cuestión, en la medida que se pueden convocar las plazas a oferta pública y podrían perderla; mientras que con este acuerdo, el SCS se compromete a consolidar su puesto de trabajo sin que nadie pueda optar a estas plazas, dado que aunque legalmente fuera posible, el SCS informó que a efectos de procedimiento y recursos humanos sería prácticamente inviable para el SCS convocar dichas plazas». Además se reserva para este colectivo la oportunidad de optar a las plazas que convoque el SCS, sin poner en riesgo su actual puesto de trabajo.

También se aclaró que dentro de esta propuesta, incluso se logró una petición del comité de empresa «que parecía inalcanzable» y que inicialmente el SCS denegó, como conservar las listas de sustitución a la hora de cubrir las bajas de toda la plantilla que será traspasada al SCS, hasta que se saquen nuevas listas.

Tras estas explicaciones, el presidente aconsejó reconsiderar el voto a favor del convenio. «Todo son ventajas y se ha conseguido no sin problemas y forzando al propio Gobierno. El compromiso mío con el presidente Fernando Clavijo, es que se integrarían todos en las mismas condiciones para conseguir la paz social. Si ahora no firman, no pasa nada, pero corren el riesgo de que se les aplique el estatuto básico y pierdan las ventajas».