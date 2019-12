San Borondón hace amago en el Cabildo de desmarcarse de CC

El consejero en el Cabildo de San Borondón, Juan Manuel Sosa, que compareció a las pasadas elecciones en las listas de Coalición Canaria (CC), está sondeando la posibilidad de pasarse al grupo Mixto abandonando así la disciplina del grupo nacionalista, según han reconocido a este periódico diversas fuentes.

La decisión, que aún no consta de forma oficial por parte del consejero, hasta el momento se fundamenta, según se dijo ayer tarde por las fuentes consultadas, en que así se lo habría comunicado la dirección de su partido, sin que de momento hayan transcendido otros motivos. Sin embargo, otras fuentes alegaron que otra de las razones estaría en el descontento de Sosa por no ejercer la portavocía del grupo, argumento que en CC rechazan, no obstante, al señalar que esta responsabilidad viene desempeñándose por parte del propio Juan Manuel Sosa desde que se constituyó el actual plenario.

De este modo, el consejero del grupo asambleario ostenta dicha responsabilidad, motivo por el cual está liberado para cobrar su retribución salarial a cargo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de la cual es funcionario actualmente.

El consejero en cuestión, que ya protagonizó un movimiento similar cuando en el pasado mandato, tras presentarse a las elecciones bajo el paraguas de Nueva Canarias (NC), renunció a este grupo para entrar en el gobierno de Pedro San Ginés (CC), complicando una posible moción de censura contra éste, podría en esta ocasión estar favoreciendo el blindaje en la presidencia de la actual mandataria socialista, María Dolores Corujo, que de momento gobierna con el apoyo de los cuatro consejeros del Partido Popular (PP).

De cualquier forma, otras fuentes consultadas señalaron que Juan Manuel Sosa podría tener dificultades para justificar ante la Junta Electoral su decisión de cambiar de grupo en el Cabildo, asegurando que la coalición electoral entre CC y el partido asambleario de San Borondón, en las pasadas elecciones locales, no llegó a formalizarse de forma efectiva, con lo que en caso de ruptura estaría obligado al consejero a integrarse en el grupo de no adscritos, pudiendo en un futuro ser declarado tránsfuga. También está pendiente de si otros ediles asamblearios en otros municipios optan por tomar la misma decisión en el caso de ser una orden de partido.

Algunas fuentes consultadas aseguraron que existen aún posibilidades de reconducir la situación, de modo que finalmente el consejero, licenciado en Medicina y funcionario del Servicio Canario de Salud (SCS), acabaría optando por permanecer bajo la disciplina del grupo nacionalista. A este respecto, existen en el seno de CC altos cargos que confían en que finalmente dicho movimiento no llegue a producirse, siempre y cuando se pueda reconducir la situación.