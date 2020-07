Rita Martín, al mando de los rotarios

Rita Martín Pérez ha sido designada nueva presidenta del Rotary Club Lanzarote para el año rotario 2020/ 2021, que se inicia este mes de julio. La que fuera consejera de Turismo del Gobierno de Canarias y ex directora del Patronato de Turismo de Lanzarote releva en la presidencia de los rotarios de Lanzarote a Zebenzuí Rodríguez.

El acto rotario de toma de posesión de Rita Martín como presidente del Rotary Club Lanzarote, con el cambio de collar tradicional, tuvo lugar en las instalaciones de Marina Lanzarote, en Arrecife.

Rita Martín, natural de Lanzarote y vecina de Tao, es titulada superior en actividades turísticas, y actualmente ejerce como funcionaria del Cabildo de Lanzarote donde trabaja como técnica adscrita al Área de Promoción Económica.

Rotary Club Lanzarote es una asociación filantrópica, presente en los cinco continentes, con más de 32.000 clubes rotarios integrados por más de 1.300.000 socios, que fomentan iniciativas de carácter solidario. En Lanzarote, desde el año de su establecimiento en 1991, los rotarios conejeros han promovido múltiples iniciativas solidarias en favor de colectivos como Afa, Afol, Calor y Café, Cáritas, Adislan, Afacoda o El Cribo, entre otras.

En la nueva junta directiva para este nuevo año rotario están Otilia Aguilar Topham, como secretaria; María Dolores Navas, ex presidenta de Adislan, como macera; Marcial Cabrera Lemes, ex jefe de Talleres de Flick Canarias hasta su jubilación, como tesorero; Rafael Montero Morán como responsable de la Fundación Rotaria; y como responsables de diferentes áreas están además en la junta directiva María José Docal, ex presidenta del Cabildo de Lanzarote; Ana María Oncina, gerente de Essacan e integrante de la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Lanzarote; el periodista Severino A. Betancort, José Luis Otaduy Pérez, licenciado en derecho y experto en integración social desde Instituciones Penitenciarias ( hasta su jubilación); el industrial Ventura Acuña y el empresario Uddo Dadlani.