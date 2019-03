Quemada la sardina, aún queda fiesta

Arrecife vivió este miércoles con intensidad el Entierro de la Sardina, con un desfile seguido por miles de personas, por la avenida. El colofón se puso en la playa de El Reducto, con la singular sardina manriqueña (los carnavales de 2019 están dedicados a César Manrique, por su centenario) escoltada por Las Vacilonas, por ser la mejor murga. Se paseó por la arena, al estar la avenida parcialmente inutilizada, por el edificio que precisa de reparación, por estar en mal estado sus pilares.

En este pasacalles se contó, hasta el Gran Hotel, con la presencia de las tres carrozas premiadas en el desfile del lunes (El regreso de Mary Poppins, Mea and me y Entre el cielo y el carnaval). Como curiosidad, esta vez no quedó en Entierro de la Sardina como remate festivo, pues el sábado habrá Carnaval Porteño, con Danza Invisible, Orishas y Mikel Erentxun, entre otros.

Coincidirá la cita sabatina con el gran coso de Puerto del Carmen, organizado por Tías. En suelo sureño empiezan este jueves las fiestas, con una exhibición de murgas en la plaza del Varadero. El viernes se podrá disfrutar con Carlinhos Brown.