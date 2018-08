Personal sanitario de Tías pide reforzar el servicio de urgencias

Trabajadores sanitarios del Centro de Salud de Tías se han dirigido a la Gerencia de Salud de Lanzarote para reclamar que se refuerce la plantilla en los fines de semana, por entender que se está trabajando sin plenas garantías para los pacientes. La demanda se fundamenta en el episodio vivido el pasado día 4, cuando médico y enfermera tuvieron que realizar una asistencia domiciliaria, quedando el recinto «sin personal sanitario, habiendo pacientes en la sala de espera y en observación», indica el escrito donde se critica que no se cuente con médico de refuerzo.

En la comunicación se precisa, además, que «estas situaciones no son una excepción, puesto que han ocurrido en otras ocasiones», reclamándose que se tomen medidas, en base a que «esperamos que entiendan el peligro que supone permitir que un servicio de urgencias, que da cobertura a una población tan amplia en fin de semana», se manifiesta en el escrito, «se quede desatendido sin personal sanitario, y es nuestro deseo que no vuelva a suceder». En Tías, entre población local y turistas, es fácil que se concentren más de 40.000 personas en cualquier día del verano.

Entienden los profesionales que en fines de semana y fechas festivas se hace precisa la presencia de un facultativo de refuerzo en el recinto sanitario de referencia en el territorio sureño.

La presencia de este médico de apoyo, no obstante, no va a tener lugar a corto plazo, según se indicó ayer a este diario desde el Servicio Canario de Salud (SCS). Se entiende a nivel organizativo que con las nuevas planificaciones, con turnos de 12 horas como máximo (antes podían ser de 24), «ese refuerzo ya no es necesario de manera habitual, sin perjuicio de que se valore su necesidad en épocas de pico asistencial». Es decir, a priori, solamente se prevé contar con galeno de apoyo en épocas de gripes o similares.

Además, desde el SCS se matizó que «cuando el médico de urgencias de Tías ha tenido que ir a un domicilio, desde siempre se ha articulado algún sistema de soporte», versión que contrasta con la del personal, pues «bien se ha quedado de retén un enfermero; o al revés, el enfermero ha sanitarizado la ambulancia para valorar el caso y tomar la mejor decisión clínica posible». Y con el añadido de que «esta dinámica viene desarrollándose desde hace años, siempre en coordinación con el 112».