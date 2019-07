Pérez culpa al anterior gobierno de parar la licencia de Garavilla

C. de Inza / arrecife

La alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, dijo en el transcurso del pleno del Ayuntamiento celebrado ayer, en respuesta a una pregunta de la concejal de Arrecife en Pie Podemos, Leticia Padilla, sobre el porqué se denegó la licencia de obra del centro comercial que la empresa Hormiconsa tiene previsto construir en el suelo de la antigua industria de conservas Garavilla, que no entendía las razones por las cuales el anterior grupo de gobierno no concedió la licencia de obra, pese a tener todos los informes favorables.

La concejal de Arrecife en Pie Podemos preguntó por qué se había denegado la licencia a lo que la alcaldesa respondió que cuando entró en el Ayuntamiento se encontró «con un expediente para la concesión de una licencia al centro comercial y todos los informes que se emiten, no solo por parte del Ayuntamiento, sino también del Gobierno de Canarias, son todos positivos, con lo que con la ley en la mano, habría que habérsele concedido la licencia, pero hay un acuerdo de la junta del gobierno anterior, en el que solicitan que se emita un informe a Política Territorial. Tengo que reconocer mi sorpresa porque no sé muy bien qué pinta la Consejería de Política Territorial en una licencia que es competencia municipal, con todos los informes positivos. Por lo cual, cuando yo entro hay ya interpuesta una demanda, no por denegación de una licencia, sino que se pide que se conceda la licencia por silencio administrativo. Mi opinión es que si tiene todos los informes positivos la licencia se le tuvo que haber concedido en su momento, pero ahora hay un acto administrativo para que se emita informe a Política Territorial, yo he pedido un informe porque litigar no tiene sentido, pero es una decisión de la otra corporación y espero al informe para ver si puedo revocar el acuerdo de la junta de gobierno anterior, pero no se ha dejado de dar la licencia, sino que se ha dejado sin conceder».

Ante esto, el portavoz de Coalición Canaria (CC), Echedey Eugenio, interpeló a la alcaldesa de si era consciente de que parar una licencia con todos los informes podría haberse incurrido en presunta prevaricación por la anterior junta de gobierno y que en la suya propia hay un miembro de la anterior, y le recordó que tener conocimiento de un supuesto hecho delictivo obliga a denunciarlo a la Justicia, a lo que la alcaldesa no respondió.

El pleno también acordó una expropiación forzosa y justiprecio de 846 metros cuadrados de una calle, cuyos dueños pedían en su valoración de parte 1,1 millones de euros, mientras que la valoración municipal, es de 122.322 euros. La técnico informó que como no habrá acuerdo habrá que ir a los tribunales.