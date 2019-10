Obra sureña envuelta en polémica

Los concejales de la oposición de Tías denunciaron ayer el modo en que se está ejecutando la reforma del paseo de la avenida de Las Playas de Puerto del Carmen, entre Matagorda y Los Pocillos, con supuestas actuaciones ajenas al proyecto aprobado. Según José Francisco Hernández y Amado Vizcaíno, portavoces de PP y CC, al margen de taras a nivel estético, se están generando condiciones para que se inunden las viviendas de la zona en caso de lluvias copiosas.

Además, estos cambios pueden generar consecuencias negativas para el Consistorio de Tías a nivel económico, pues «podría ocurrir que por parte de la administración que ha concedido la subvención», en alusión al Gobierno de Canarias,«se obligue al Ayuntamiento a devolver parte de la misma», según se dijo sobre el terreno. En liza, una partida de 1,7 millones de euros.

Según se recoge en el proyecto, entre otras unidades de obra, se señala la demolición del pavimento. Esta medida no se ha ejecutando, «y es por lo que decimos que no se está ejecutando la obra con arreglo al proyecto aprobado». De igual forma, el hecho de que no se retire el pavimento viejo y que se esté colocando una capa de hormigón encima, «va a suponer que las paredes de piedra que se pueden ver a ambos lados de la avenida, en lugar de quedar 45 centímetros por encima del nuevo pavimento, así lo exige el propio proyecto, al final queden a no más de 20 centímetros». De aquí que se tema que puedan inundarse los inmuebles próximos si llueve.

Se teme por la oposición, además, que los cambios ya ejecutados tengan también incidencia sobre el carril para los ciclistas y sobre el futuro mobiliario a instalar en la zona, en unas obras que deberán estar listas en 2020.

Cabe indicar que PP y CC han presentado diferentes escritos en las últimas semanas en el Ayuntamiento solicitando copia de informes, documentación que hasta ayer no constaba su entrega. Además, en la última sesión plenaria se realizaron varias preguntas sobre esta obra al gobierno que preside José Juan Cruz Saavedra, sin respuesta.