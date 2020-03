Teatro en homenaje a Jesús Rodríguez Santana

Los actores Germán Barrios y Salvador Leal son los protagonistas principales de la obra Estreno pendiente, creación que rinde homenaje a Jesús M. Rodríguez Santana, comunicador y artista polifacético que falleció en marzo de 2019. Con dirección a cargo de Valery Tellechea, la obra a priori podrá verse y disfrutarse el viernes, 20.30 horas, en el Teatro El Salinero de la capital, a expensas de que no haya aplazamiento. Está escrita por Salvador Leal.

Este miércoles ha habido ensayo en dependencias del Teatro Estudio de Arrecife (TEA), para pulir detalles.

Las entradas se pueden adquirir, a 10 euros cada localidad, a través de canales del Área de Cultura del Cabildo.

Salvador Leal entiende que la obra sirve para mantener vivo el vínculo que tuvo con el artista desaparecido. «Con Santana comencé a escribir un espectáculo al que llamaríamos Boberías Namás, Llevábamos muchos años queriendo hacer un espectáculo a dúo, pero por una cosa o por otra, siempre quedaba pendiente. Ahora, por fin, había llegado el momento, todo estaba a nuestro favor, y nos pusimos a ello; un lunes de marzo de 2019, desperté con la noticia de que mi amigo, Santana, se había ido o, sería más justo decir, que un infarto se lo había llevado», quedando pendiente el compartir escenario.

También con intención de hacer homenaje al artista ausente tiene Germán Barrios.

Por su parte, la directora, Valery Tellechea, puntualiza que se trata de «una obra que nace del amor y la muerte, ingredientes universales en la historia del teatro como también lo es la amistad. Nace de la necesidad de dar voz a las inquietudes de alguien que ya no está y de alguien que permanece. Es una obra personal, intimista, honesta y teñida de humor y amor en los más sutiles detalles, pero también es una obra universal que retrata un sistema donde no todos tienen cabida, una sociedad que no ha aprendido todo lo que debiera y una nueva época donde prevalece la estética frente a la ética», asevera.