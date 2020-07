Nueve murgas valoran tomar parte en la actividad carnavalera de 2021

Las murgas lanzaroteñas en general cuentan con tener protagonismo activo en el carnaval de 2021, con independencia de cuándo se celebren las fiestas, si tienen finalmente lugar; a tenor de lo hablado en el encuentro mantenido en la noche del jueves en Arrecife por portavoces de diversos colectivos. A priori hay opciones de que nueve grupos salgan a concursar, en caso de que el Ayuntamiento organice algún certamen, circunstancia a expensas de lo que se decida por la Concejalía de Festejos.

En principio se puede dar por segura la presencia de los ganadores del certamen de este año en interpretación, Los Simplones; así como de Los Tabletúos, grupo que quedó en segunda plaza. Ambos colectivos ya están ideando estos días fórmulas para hacer ensayos con máximas garantías de seguridad sanitaria.

Además, atendiendo a lo hablado en la reunión, se cuenta con que también habrá presencia en las actividades carnavaeras de seis grupos que ya fueron protagonistas en el certamen celebrados en los últimos años en el recinto ferial, caso de Los Desahuciados, Los Titi Roys, Las Inadaptadas, Los Intoxicados, Las Enraladas y Las Pijoletas.

Y se confía en que haya un noveno colectivo, Las Infiltradas, murga creada en primavera. En la web grupoenmascarada.com se hizo anuncio de la creación de esta murga en una nota dada a conocer el pasado 15 de mayo.

No se contará en 2021 con la presencia de Las Vacilonas, atendiendo al anuncio hecha en fecha reciente por el grupo a través de un comunicado con contenidos muy polémicos, que los demás grupos han preferido no tener muy en cuenta, deseando que sea real el regreso de esta formación en 2022. Será una baja sensible, en consecuencia, toda vez que este grupo tiene tres triunfos en su haber en interpretación, todos esta misma década.

Cabe precisar que los colectivos están a expensas de un encuentro con Alfredo Mendoza, titular de Festejos, a bien de saber a qué atenerse con respecto a las fechas de las fiestas de 2021. Se valora la posibilidad de que el carnaval se desarrolle en Arrecife en el verano, en consonancia con lo que se está planteando en otras islas. En caso de poder hacerse las fiestas en fechas invernales, el concurso debería hacerse a comienzos de febrero.