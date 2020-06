La actividad judicial en España empieza este jueves una nueva etapa, con cambios sustanciales a consecuencia del covid-19. Los órganos judiciales tienen desde este 4 de junio un antes y un después. Sirva de ejemplo el Palacio de Justicia de Arrecife, que acoge cuatro órganos de Primera Instancia, cuatro de Instrucción, un par de Lo Penal, otro par de Lo Social, sede de Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, dependencias para la mediación laboral y Registro Civil. En este edificio de la Medula de la capital lanzaroteña se ha trabajado a todo tren en las últimas semanas, a bien de retomar hoy «con garantías» la actividad con ciudadanos y profesionales, así como salvaguardando la seguridad del personal, según dijo ayer tarde el juez decano, Adalberto de la Cruz, en una extensa visita guiada orientada a dar a conocer qué cambios se han ejecutado.

A nivel de atenciones, en el edificio se han establecido medidas, algunas aún por culminar, a bien de que la salvaguarda sanitaria sea máxima. Nada más acceder al inmueble y antes de pasar el control de acceso ya existe obligación de hacer uso de geles, y siempre que se haya accedido al recinto con la obligada mascarilla. Pasada la supervisión, en todo el edificio se han colocado guías para moverse por las dependencias, en base a una auditoría hecha al edificio con vistas a la reapertura. Y con la salvedad de que no se podrá entrar libremente, pues se ha establecido un sistema de cita previa, para así controlar el aforo.

«Solamente podrán entrar quienes tengan esta cita previa», apuntó el juez decano desde abril de 2019, que se podrá gestionar por correo o mediante correo electrónico. Así será al menos durante los primeros días, estando este protocolo abierto a modificaciones, puesto que «es un camino nuevo para todos», apuntó De la Cruz en la visita de ayer.

Para la atención en los diversos juzgados se han establecidos varios métodos de barrera, a base de mamparas y de cintas, así como de marcas en el suelo, destinadas a orientar cómo moverse por el inmueble y para permitir esperar con distancia mínima entre las personas. Igualmente, también se han establecido medidas en las diferentes salas polivalentes (una por juzgado) y en las 8 salas de vistas de uso cotidiano, quedando para la semana próxima hacer lo propio con la sala de vistas principal.

En conjunto, medidas «para garantizar la seguridad de todos», enfatizó el juez decano.

En cuanto a la materia organizativa, incluido el apartado procesal, destacó De la Cruz que «durante este tiempo», en referencia al tiempo transcurrido hasta ayer desde que el inicio del estado de alarma, «la Justicia no ha parado de funcionar». Eso sí, con las condiciones propias de unas fechas con reducción de la plantilla a nivel presencial, compensada parcialmente con teletrabajo; y con no siempre los mejores medios técnicos. Por ello, no habrá órgano que este jueves recupere la actividad lastrado por la acumulación de casos.

En Lanzarote, como en el resto de Canarias, cabrá la opción de celebrar juicios telemáticos, a expensas de lo que decida cada juez. En caso de que se celebren vistas presenciales, poco tendrán que ver con los modos que se empleaban hasta marzo, si bien «todo estará sometido a revisión». Las partes afectadas en los juicios deberán comparecer respetando citas horarias; y en lo que a testigos se refiere, por lo general habrá que advertir con 24 horas de antelación y a expensas del aforo de las salas. Al respecto, los procuradores estarán liberados de acudir al Palacio.