Menos paro en Tías en 2019 y más en el resto

El nuevo año comenzó en Lanzarote con 11.339 trabajadores en situación de desempleo, al menos atendiendo a los balances oficiales. Es decir, a lo largo de 2019 se dio un incremento en el registro de personas en paro en justo 460 casos, a consecuencia de que en el pasado año se observó una destrucción media de casi nueve puestos de trabajo cada semana, haciendo balance entre el empleo destruido y el generado. El repunte, no obstante, no fue generalizado, puesto que en el caso particular de Tías, a diferencia de los seis municipios restantes, el paro pudo rebajarse.

Arrecife, en consonancia con ser el territorio más poblado, se mantiene como el municipio con más trabajadores en busca de ocupación, con 5.938 personas afectadas, con un incremento de 179 casos de un año al otro. Haría repite como el contrapunto, en lógica con ser el ámbito con menos vecinos, con una suma de 393 casos, con 18 afectados más.

Del resto, suma San Bartolomé un balance de 1.308 trabajadores sin puesto laboral, con subida de justo 101 casos; quedando Teguise esta vez a continuación, con 1.134 afectados, con repunte de 46 casos. Por su parte, Tías abrió 2020 con 1.133 demandantes de un puesto laboral, 4 casos menos que al comenzar el pasado año, siendo así excepción al resto de territorios; mientras que Yaiza vio crecer en el mismo periodo su balance en 90 afectados, para estrenar este nuevo ejercicios con 1.026 desocupados a nivel oficial. El cuadro por municipios se completa con Tinajo, que cerró el ejercicio vencido con 407 desempleados, con un incremento de justamente 30 casos.

Haciendo análisis de la situación del paro por sexos, sigue afectando el desempleo en mayor modo a las mujeres que a los hombres, si bien de últimas en menor proporción. Este nuevo año se estrenó con 6.122 mujeres demandando ocupación, 151 afectadas más que al empezar el pasado ejercicio; así como con 5.066 hombres en igual situación de precariedad laboral, 309 más.

En cuanto a nivel de estudios, por último, abundan los reclamantes de empleo que tienen estudios primarios como tope formativo, siendo 7.019 afectados. Con estudios secundarios hay 3.386 parados; mientras que con estudios universitarios se suman 478 afectados. Con FP hay estos días 404 desocupados; y los parados sin estudios son justo 52.