Manuel Fajardo Palarea: «No voy a colaborar a incrementar el nivel de crispación»

— En cierto modo ha sorprendido su regreso a la vida política. ¿Por qué ha dado el sí y cómo fue convencido?

— Me lo pidieron los compañeros, de Lanzarote, de Canarias y, también, alguno de Madrid. Entendieron que yo era una buena opción; y aunque es cierto que llevaba tiempo apartado de la vida pública, no es menos cierto que uno es incapaz de desvincularse del todo de la política. Es verdad que de inicio era reacio y que me costó dar el paso, visto los últimos acontecimientos en la política insular, nada edificantes, con mucha crispación y falta de consenso; pero acepte porque creo que hace falta más talante.

— Se le da como favorito. ¿Cree usted que se cumplirá el pronóstico?

— No conozco a nadie que salga a perder. Ya tuve en su día esa experiencia (en 2000) y felicité al ganador (Dimas Martín), pero tengo asumido que al Senado no vale quedar segundo, tercero o cuarto. Y tengo claro es que si la ciudadanía confiara en mi persona, tendría un senador del Partido Socialista por Lanzarote y La Graciosa. La obediencia debida la tengo con la circunscripción, eso sería mi prioridad.

— Hablando de su formación política y de episodios críticos. A la opinión pública insular han saltado varios.

— Tanto en el Partido Socialista, como en otros partidos, según la visión que tengo después de dos años y unos meses como observador, está claro que hace falta sentarnos a reflexionar, sea cuál sea el resultado de las elecciones, sobre el modo en que nos estamos relacionando internamente y externamente.

— Al ciudadano le quedó la sensación de que las primarias de Arrecife fueron, cuanto menos, intensas.

— No conozco primarias que no susciten algún tipo de quebranto en la unidad de los partidos. Porque se enfrentan dos candidaturas, tres o cuatro, cada una con sus apoyos de militantes; y quien diga lo contrario falta a la verdad. Lo que pasa es que si es cierto que en estas primarias de Arrecife, desde el punto de vista formal, fueron modélicas. No se dieron ataques soterrados, las candidaturas pudieron expresar libremente sus proyectos. Y a Eva de Anta le vino bien la celebración de las primarias, porque al ganarlas ha salido reforzada. Nadie debería cuestionar, en consecuencia, el liderazgo para revalidar el cargo.

— ¿Fueron necesarias estas primarias; con Eva de Anta aún alcaldesa?

— Sí, desde el momento que la mitad más uno de los afiliados, según las normas del PSOE, lo pidieron. Eran necesarias desde el punto de vista formal, estatutario. Y si vamos a las hemerotecas, podremos constatar cómo Eva pedía incluso que hubiera primarias, para salir reforzada. Aunque reconozco que no se dé de otro caso donde ostentado la condición de alcalde te tengas que exponer a primarias, que no dejan de ser una reválida.

— A usted se cuenta que le ofrecieron actuar, permítame la expresión, de pacificador. ¿Cómo fue?

— Hice lo que tenía que hacer. Intenté mediar en posibles conflictos entre compañeros, a veces con éxito, otras sin él. Todos los afiliados del PSOE tenemos que convenir en una misma opción, que pasa por lograr que el partido funcione del mejor modo posible, con el mínimo de tensiones, aunque siempre las hay a la hora de confeccionar las listas. No se trata de una lucha de generaciones, es hacer valer una alianza intergeneracional, aprovechando la fuerza de los jóvenes y la experiencia de los que son más veteranos en el partido.

— Han quedado nombres propios tocados. De ejemplo, David Duarte, concejal y primera cabeza visible de la agrupación local de la capital.

— El compañero David Duarte sabe perfectamente cuáles son los procedimiento y lo que dicen nuestros estatutos. Tienes que aceptar cuando vienen bien dadas y cuando vienen mal dadas. Y no debe conectarse con que vaya o no vayas en una lista electoral, porque es un dato objetivo que apostó por una de las candidatas, la que no salió vencedora (María Dolores Rodríguez), pero yo no relacionaría que haya apostado por una candidata que no ha salido con el hecho de que no vaya en listas.

— ¿Cómo valora a Loly Corujo al frente de los socialistas lanzaroteños?

— La secretaria general está haciendo el papel que le corresponde.

— Hay más de una decena de aspirantes al Senado. ¿A quiénes considera como sus principales adversarios?

— Un típico tópico, a todos. Las ideas que defienden algunos no son, para mí, dignas de ser respetadas, pero estamos en democracia. Y como demócrata, creo que cada uno debe exponer sus ideas, proyectos y visión del Senado, para que la ciudadanía decida libremente. Lo que no voy a hacer es colaborar a incrementar el nivel de crispación por intentar ganar un voto.

— ¿Qué opina de Vox? Desde luego no están pasando inadvertida su presencia en el panorama nacional.

— Está reconocido por el Ministerio del Interior como partido. Es cierto que están transmitiendo ideas preconstitucionales, pero los ciudadanos conocen la historia del país y saben cuáles son cada una de las ofertas que preconizan cada uno de los partidos que concurren a las elecciones.

— ¿De ganar, qué tendrá de bueno su presencia en la Cámara Alta?

— El Senado es y puede ser un lugar donde, si quieres trabajar, puedes sacar adelante muchísimas cuestiones. Por ejemplo, puede ser clave para permitir una modificación de la Ley de Hidrocarburos. Cuando salimos a la calle 40.000 personas en 2014, para protestar contra las prospecciones petrolíferas, hubo quien dijo que salimos a la calle por un bocadillo, y eso no es tolerable. Se puede modificar, sin alterar el reparto competencial, haciendo que sea preceptivo el convenio de colaboración entre Estado y Comunidad Autónoma; donde nosotros podamos ser consultados. Lo que no puede pasar es que una compañía, se llame como se llame, siente sus reales aquí, hable con el Consejo de Ministros de turno y le den una autorización sin haber contado ni con la gente de Lanzarote, ni con la gente de Fuerteventura, ni con la gente de Canarias, poniendo en riesgo la mayor industria que tenemos. Y también podemos recuperar los Cuarteles como espacio para Arrecife.

— ¿Considera ya cerradas sus etapas en el Cabildo y en el Parlamento?

— Con mi candidatura se cierra un ciclo. Lo que quiero ahora es aportan en el Senado mi experiencia. He estado ocho años como parlamentario; cuatro como portavoz, con capacidad para negociar con otros partidos para sacar adelante leyes importantes. Con mi bagaje, lo que pretendo es intentar, desde la conformación de un grupo territorial dentro del grupo socialista en el Senado, defender los intereses de Canarias, los de Lanzarote y La Graciosa y, por supuesto, los de España.

— ¿Qué futuro debe tener el Senado?

— Debe pasar a ser una cámara territorial pura y dura, de facto, que ahora no lo es. Hay que llegar a amplios consensos; y aunque ahora parece muy difícil, no puede aparcarse esa aspiración, que defendemos todos los partidos. Lo que no respaldo es su desaparición.

— ¿Qué pactos de gobierno barrunta en Madrid? ¿Con quién debería contar Pedro Sánchez de ganar?

— En caso de ganar, y las encuestas dicen que sí, aunque hay que tener cautela, estamos obligados a tener el máximo consenso posible, si fuera necesario pactar. Y yo soy partidario de pactar incluso si tuviéramos mayoría absoluta, porque las mayorías absolutas te conducen a creerte que estás en posesión de la verdad absoluta. El consenso tiene que estar siempre en el frontispicio de cualquier partido político. Aunar voluntades, aunar opiniones, siempre es bueno.

— La campaña va a estar marcada por el centenario de Manrique, que se conmemorará el día 24.

— Comulgo con lo que ha anunciado la Fundación (César Manrique). El programa de actividades es potentísimo. Y creo que el Cabildo debió de haber actuado de otra forma, poniéndose de acuerdo con la Fundación e ir de la mano con este centenario. No se puede engañar a la gente. La Fundación la creó César, es la última voluntad de César. No sé qué tienen que ver con el mensaje de César muchísimas de las cosas que tiene programadas el Cabildo. Manchar la imagen de César en su centenario no es bueno para nadie.