Los policías vieron a Abdelaziz tirar el mechero que causó el fuego fatídico

Los dos policías que detuvieron al acusado de prender fuego en 2017 a una casa ocupada en Arrecife, costando la vida a una mujer y lesiones a un hijo de ésta y a un hombre, explicaron este martes al Jurado que lo sorprendieron huyendo y tirando un mechero al suelo.

En la segunda jornada del juicio en la Audiencia de Las Palmas contra Abdelaziz M., que se enfrenta a condena de 25 años de cárcel, los policías dijeron que junto al procesado huía Mohamed C., quien también fue detenido en ese momento, pero no fue quien tiró al suelo el mechero con el supuestamente se prendió fuego a la gasolina que se empleó para quemar la casa. El acusado culpó ayer de iniciar el incendio a Mohamed C., quien declaró este martes al tribunal -como testigo- que él salió de la vivienda tras Abdelaziz M. y vio «cómo encendió el mechero» desde el exterior.