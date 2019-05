Los empresarios se ofrecen a los políticos para recuperar Arrecife

La Cámara de Comercio, en su sede de Arrecife, acogió este miércoles el encuentro promovido por diversos colectivos empresariales para valorar el estado de Arrecife y conocer la opinión de los inversores que hay en la capital lanzaroteña. Autorizado por la Junta Electoral de Las Palmas, tras petición del PSOE de que no se diera permiso al calendario de citas anunciado hace un par se semanas, se contó con casi un centenar de asistentes.

La reunión, con cerca de una veintena de intervenciones por parte de los asistentes, se remató con una oferta a la clase política para coordinar acciones con el grupo de gobierno que se conforme a nivel municipal tras los comicios a celebrar el domingo.

En concreto, se lanzó el mensaje de estar dispuestos a colaborar al tiempo de «un esfuerzo encaminado a eliminar las continuas discrepancias que se han creado en la isla», añadiéndose que «no podemos seguir alimentando la división social, el buen funcionamiento económico de la isla depende de que seamos capaces de continuar generando empleo y oportunidades; se demanda decisión y apoyo; a cambio se ofrece colaboración, porque Lanzarote y Arrecife lo merecen», según el comunicado leído al final de la reunión, que se prolongó por espacio de 90 minutos.

En la cita no se pidió el voto en particular para ninguna fuerza política. Ni siquiera se comentó la opción de aconsejar a quién o quiénes no dar respaldo en las urnas. A cambio, sí que abundaron las intervenciones orientadas a desnudar carencias de la ciudad, con alguna que otra propuesta para permitir que se pueda dar un giro de 180 grados con respecto al panorama sombrío que muchos quieren dibujar cuando se hace análisis de cómo está Arrecife y de cómo está viéndose afectado el comercio.

Algunos nombres propios de intervinientes, Carmen Martín, Eugenio Lorenzo, Susana Izquierdo, Miguel Ángel Ferreiro, Nico Elvira o Ángel Tolosa. Más de uno se quejó de las trabas que suelen encontrar en el Ayuntamiento al tiempo de plantear propuestas para beneficio personal o de la colectividad; y también abundaron las quejas sobre el estado de las infraestructuras.

Muchos de los intervinientes coincidieron en coordinar movilizaciones en el futuro; además de mostrarse partidarios de crear mesas de trabajo. Las diferentes valoraciones se mostrarán en la página web oficial de la Cámara de Comercio.