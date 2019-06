Los cazadores buscan unificar la temporada con el resto de islas

C. de inza / Arrecife

La Nueva Sociedad de Cazadores de Lanzarote, entidad que preside Antonio Félix Fernández, está en conversaciones con el resto de las islas para tratar de fijar un acuerdo que permita que la próxima temporada cinegética se unifique, de manera que todas den el pistoletazo de salida el mismo día, y de este modo evitar una sobre presión sobre aquella o aquellas que más temprano abran la temporada.

El objetivo es evitar en lo posible que si una isla abre antes su campaña se produzca una avalancha de cazadores de otras islas, por el impacto que esto tiene en las especies cinegéticas y, de manera especial, en las islas donde este año la caza es menos abundante, por diferentes motivos, como enfermedades, falta de agua o la sobrepresión humana.

De momento y hasta el próximo jueves 13 de este mes, fecha en la que se reunirá el Consejo Regional de Caza para fijar de forma oficial el calendario de caza en todo el archipiélago tras escuchar las propuestas de cada isla, se están mantenido contactos para unificar criterios.

En principio parece que Fuerteventura es proclive a dicho acuerdo, según las fuentes consultadas, y también Tenerife, aunque no se ha sondeado la opinión de Gran Canaria, pero en general suele ser una isla que acostumbra a ir por libre.

calendario. En lo que se refiere a la temporada en Lanzarote, los integrantes de la Nueva Sociedad de Cazadores votaron el pasado viernes 31 de mayo un calendario de 29 días hábiles de caza de conejo con perro y hurón (en varias fechas entre el 4 de agosto al 10 de noviembre) y de 8 de perdiz (en fechas entre el 15 de septiembre al 3 de noviembre).

El año pasado el calendario fue del 16 de septiembre, hasta el 11 de noviembre, para perdiz y paloma bravía; mientras que la de conejo duró del 5 de agosto hasta el 11 de noviembre.

El sector votó entre dos propuestas, una de la directiva que apostaba por recortar los días hábiles para reducir la presión sobre las especies y otra de los propios cazadores que apostaba por poder cazar más días tanto en el caso de la perdiz como en el del conejo. De este modo, la directiva proponía para la perdiz solamente 4 días hábiles, mientras que los cazadores pedían 8 días. Al final se impuso el criterio del sector. Y en el caso del conejo, la directiva proponía cazar 25 días, y el sector pedía 29 y también se impuso esta última propuesta.

A juicio de la directiva, a la vista de cómo está el campo de seco, ante las escasas lluvias caídas (apenas 150 litros por metro cuadrado) no hubiera estado mal reducir la presión, sobre todo para la perdiz que no atraviesa su mejor momento. Mientras, en el caso del conejo, parece que el número de ejemplares ha mejorado, aunque depende de las zonas, donde la hemorragia vírica no ha tenido mucho impacto, pero avisan de que no se puede bajar la guardia.