Los atuneros cierran el año con poca pesca y gran preocupación

El sector atunero de la isla cerró la campaña con enormes temores hacia su futuro, ante una campaña para ellos bastante floja en la que la veda se vio interrumpida en junio pasado y finalizó en septiembre, mucho antes de lo que suele ser habitual, al haberse alcanzado la cuota fijada para España en esas fechas.

«Las esperanzas a mitad de campaña que apuntaban a una buena zafra, ya que hacia junio los barcos habían empezado a formar manchas de pescado abundantes y a pescar en condiciones, se vieron truncadas cuando el Ministerio ordenó a la flota parar la actividad durante todo el mes de julio, argumentándose que quedaban pocas toneladas para rebasarse la cuota asignada a España de 8.900 toneladas», según explicación del armador Andrés Cedrés, responsable de la empresa Optuna.

Superada esa parada de un mes, los barcos volvieron a la mar en agosto, pero en septiembre tuvieron que volver de nuevo a puerto y esta vez para quedarse, al haberse alcanzado el nivel de capturas propuesto para España, cuando lo habitual era que la zafra concluyera en noviembre o incluso en el mes final del año. Así, la campaña se cierra antes de tiempo y con poca pesca, que apenas alcanza a las 1.200 toneladas de pescado, de las que 745 son de atún y el resto de otras especies como bonito del norte.

El resultado, por lo tanto, no solamente no ha sido bueno, sino que las dudas hacia el futuro son cada vez más preocupantes, por los recortes que se puedan introducir de nuevo a partir del año próximo en las cuotas asignadas por Europa, que se teme por el sector puedan bajar hasta las 7.500 toneladas en 2020 y a 7.000 en 2021, aunque a partir del próximo año habrá una cuota específica para Canarias que nadie garantiza que mejore el actual cupo. Dichos recortes y el bajo nivel de capturas empiezan a alarmar al sector de armadores artesanales cañeros de la isla que forman un total de seis barcos, a los que cada día les sale menos rentable salir a la mar para tan bajo nivel de capturas.

No solamente se ven obligados a competir con flotas de barcos más pequeños, a los que si les va mal la pesca de atún pueden dedicar el resto del ejercicio a otras especies, y a los que salir a la mar no les supone un coste tan elevado como a un atunero específico (al que sólo una salida le cuesta unos 35.000 euros); pues también están los arrastreros o los palangreros, que además no operan de forma artesanal.