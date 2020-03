Llegan a puerto los primeros atunes rojos

Aunque la campaña de atún rojo arrancó el pasado 20 de febrero, hasta ahora no había habido mucha suerte. Los seis grandes atuneros cañeros de la isla no habían tenido ocasión de hacerse a la mar todavía, mientras se ponían al día para el arranque de la campaña. Sí lo han hecho en cambio los pequeños barcos de bajura de los muelles de La Tiñosa (Tías) y La Graciosa, aunque durante los primeros días de la zafra los resultados no resultaron muy favorables.

Sin embargo, como la suerte es desigual, el jueves un barco atunero cañero con base en el puerto de La Tiñosa descargó en el puerto de Naos las primeras siete piezas de este preciado manjar que llegan a la isla esta temporada del preciado atún rojo. Varias de estas piezas alcanzaron pesos entre los 200 y los 350 kilos. Como se ha mencionado anteriormente, la campaña de atún rojo arrancó el 20 de febrero y concluirá hasta el próximo 15 de junio, en su primera fase.

Hasta entonces la flota de la isla, como la del resto de Canarias, tiene asignado un número de capturas por barco. En este caso, a los seis grandes atuneros cañeros con base en Naos, agrupados en la empresa Octuna (de entre veinte y treinta metros de eslora) les corresponden 53 toneladas a repartir entre los seis, mientras que al barco con sede en La Tiñosa, de 18 metros, le corresponden 3.700 kilos. Al resto de barcos de bajura, en su mayoría con base en La Tiñosa, las capturas asignadas rondan entre los 1.4000 o los 1.500 kilos.

Llegada la mitad del mes de junio, si no se hubiera agotado eentonce la cuota asignada a toda Canarias para este año, que se eleva a 571,4 toneladas de atún rojo -con independientemente de que los barcos hayan logrado alcanzar las cuotas asignadas a cada embarcación-, se podrá abrir a partir de esa fecha la segunda fase de la campaña.

Esta renovada fase, que arrancaría el 16 de junio solamente si no se hubieran agotado las 571 toneladas de cuota asignada a las islas, consistiría en aplicar lo que se entiende en el argot pesquero como pesca olímpica, modalidad en la que todos los barcos podrán salir a faenar hasta alcanzar la cuota global.

En cuanto al atún común, más conocido como tuna, esta año le corresponde a Canarias una cuota asignada de 2.600 toneladas, la misma que en 2019.

Para los seis grandes atuneros cañeros todo está listo para el arranque de la campaña y esperan hacerse a la mar a partir del lunes próximo. Lo hubieran hecho ayer viernes de no ser por las malas condiciones de la mar, lo que ha obligado a retrasar la partida a comienzos de la próxima semana, en espera de que entonces las condiciones puedan ser más propiciar para faenar.

La intención es poner rumbo hasta Marruecos, dado que los armadores de estos seis barcos han pagado un año más las licencias para faenar en aguas del país vecino. La intención es un vez lleguen a puerto, recoger a parte de la tripulación de aquel país, tal y como les obligan los tratados de pesca; someterse también a la pertinente inspección de los barcos, que realizan las autoridades alauitas; y un vez cumplimentado este trámite regresar a aguas canarias para iniciar la campaña. Los primeros compases consistirán en la captura de cebo vivo, con el que después pescar los primeros preciados ejemplares de atún rojo dentro de la cuota que las autoridades pesqueras les han asignado.