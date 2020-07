Las Vacilonas pararán en 2021 al verse acosadas por otras murgas

Desde su creación, en 2014, la murga Las Vacilonas ha sido una de las principales referencias de los concursos murgueros de Arrecife. La formación dirigida por Marta Ruiz consta como la ganadora en interpretación, letra y música de tres de los siete certámenes en los que tomó parte (2015, 2018, 2019); y ha sido la referencia a seguir en cuanto a presentaciones, con cuatro triunfos (2017, 2018, 2019, 2020). En 2021, en caso de que el carnaval se pueda desarrollar con ciertos niveles de normalidad, no aumentarán el palmarés, por la simple y sencilla razón de que sus componentes, sobre medio centenar, votaron el pasado fin de semana tomarse un año sabático, en base a una serie de argumentos dados a conocer en un comunicado difundido en redes sociales. En el mismo, en mayúsculas, «acoso y discriminación».

Es cierto que en el primer párrafo se aprecia el término «descansar» como base primaria para fundamentar la decisión de no salir en 2021, aunque dispuesto el grupo a colaborar en «eventos sociales y solidarios»; y con la advertencia de que sí tienen intención Las Vacilonas de sí estar en el concurso de 2022.

Pero igual de cierto es que en el siguiente párrafo figura el vocablo «decepción», que antecede a una serie de argumentos para justificar el sentimiento de maltrato por parte de otras murgas o de seguidores de éstas. «Memes, insultos sobre el escenario, insultos en las gradas, mentiras, críticas por nuestra orientación sexual, grabaciones en las puerta de nuestro local», son justificaciones para considerarse las integrantes de la murga víctimas de «acoso y discriminación».

Como consecuencia inmediata de lo dicho, «preferimos dar un paso hacia atrás, esperando que nuestra ausencia alivie el ambiente que han creado muchas personas con el ánimo de hacer daño a esta familia».

No se olvida en el comunicado la situación de crisis sanitaria por el coronavirus que venimos padeciendo desde fechas carnavaleras. «Preferimos no poner en riesgo la salud de nadie», figura en el comunicado, «y tampoco vernos ahogadas en una situación en la que no podríamos defender nuestro trabajo con total normalidad». Sirva tener en cuenta a este último respecto que la murga tiene como local de ensayo la Sociedad de Tinasoria; compartiendo espacio con otros colectivos de Arrecife.

Y se dedica a las víctimas el remate, al darse «condolencias a tantas y tantas familias que han sido afectadas por este virus».

En siete años de existencia, salvo en el estreno, en todas las finales murgueras se han contado con Las Vacilonas sobre el escenario dispuesto por Arrecife. Además de tres triunfos en sus vitrinas, este grupo tiene un segundo puesto (2017); y un tercero (este año), en una final en la que optaban al rango de afilarmónica (5 victorias en años salteados o 3 triunfos consecutivos ).

Nada más acabar el carnaval de Arrecife, a final de febrero, ya se empezó a valorar por la murga la parada temporal, por el trato recibido por otras formaciones. La crisis sanitaria de marzo, que obligó a cancelar celebraciones carnavaleras en varios municipios, igualmente obligó a dejar para pasado el estado de alarma cualquier encuentro para votar qué hacer. La cita fue el sábado, meses después de las carnestolendas, de modo que se trata de una decisión sopesada.