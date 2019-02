Las murgas se ven obligadas a actuar en el recinto ferial

El parque Islas Canarias finalmente no será escenario de los concursos murgueros, a pesar del anuncio hecho por el edil de Festejos, David Duarte; al faltar informes necesarios para el uso de este céntrico espacio, según fuentes próximas a la alcaldesa, Eva de Anta. En consecuencia, salvo rectificación, los certámenes previstos a finales de mes, tanto de menores, como de adultos, deberán celebrarse en la carpa del recinto ferial.

De un lado, consta que la regidora es reacia a firmar el plan de seguridad, al considerar De Anta que faltan informes internos que garanticen que existen parámetros suficientes como para garantizar el uso del parque Islas Canarias. Por otro, el concejal de Actividades Clasificadas, Tomás Fajardo, confirmó a este diario que tampoco estaba en condiciones de firmar el documento preceptivo para autorizar el uso del espacio, basándose también en que los informes empleados por David Duarte no son suficientes para dar su respaldo.

Así las cosas, el concejal de Festejos queda señalado, si bien la alcaldesa no tiene previsto de inicio firmar el cese en sus funciones. Está por ver, no obstante, si Duarte opta por presentar su dimisión en caso de que se vea obligado a anunciar que no se puede usar el parque Islas Canarias para las citas murgueras, desdiciéndose de lo que anunció.

Cabe considerar que las relaciones entre De Anta y Duarte no pasan precisamente por su mejor momento en estas fechas. En parte, por haber sido el titular de Festejos uno de los promotores de las primarias en el PSOE para escoger cabeza de lista al Ayuntamiento en los comicios locales del 26 de mayo. El 16 de febrero votarán los afiliados, entre Eva de Anta y Loly Rodríguez, aspirante que tiene respaldo del aparato del partido.

No es la primera vez que surgen desavenencias con respecto a decisiones en Festejos. De ejemplo, las pasadas fiestas de San Ginés, cuando Duarte llegó a presentar la dimisión en el área, manteniendo otras, si bien finalmente la crisis se recondujo.