Las citas murgueras en el Islas Canarias dejarían a público fuera

Los concursos de murgas de Arrecife, a dos semanas del certamen infantil y poco más para la competición adulta, siguen sin emplazamiento definitivo. Entre las opciones posibles, de hacerse el recinto ferial, está la advertencia de los grupos de que no tomarán parte mientras esté la carpa, por ser la acústica con ella deficiente; y de hacerse en el parque Islas Canarias, está por ver si hay tiempo para hacer los montajes y si el lugar se ajustaría a los parámetros habituales en materia de público.

Según informes internos, el parque Islas Canarias, donde habría que colocar vallados de protección para su uso, el aforo se debería limitar a 1.200 asistentes. Y con el añadido de que en este número deberían incluirse a los componentes de las murgas, de manera que de uso real para el respetable quedarían disponibles entre 800 y 900 plazas. Es decir, con seguridad quedaría público fuera del lugar, tanto en las semifinales adultas (26 y 27 de febrero), como en la final (1 de marzo). E igual pasaría con el certamen infantil (24 de febrero).

Sirva considerar que en cada una de las presentaciones de los grupos hechas en las últimas semanas, cada murga ha sido capaz por sí sola de tener 500 seguidores o más. Pasó con Las Pijoletas primero, así como con Los Intoxicados y Los Simplones en días posteriores. Y si bien es cierto que abundan los que han ido a varios actos, igual de cierto es que 900 plazas se antojan pocas. En varias finales de años precedentes se ha llenado el recinto ferial, con capacidad para 2.400 personas como público, con los integrantes de las murgas con espacio propio al margen.

Estos aspectos son los que se han tenido en cuenta por la alcaldesa, Eva de Anta, a lo largo de esta semana para justificar que se utilice el recinto ferial. Incluso ha dado traslado de los mismos a las formaciones, para que valoren finalmente actuar en el recinto ferial, una vez que previamente se proceda a la retirada al completo de la carpa techada, actuación para la que aún hay tiempo material de ejecución. Cumplido este requisito, a priori se aceptarían las condiciones mínimas pedidas por los grupos para salir al escenario.

Otras opciones, como hacer uso de la Ciudad Deportiva Lanzarote o montar un escenario alternativo junto al recinto ferial, como ya se hizo en 2016, cuentan con el inconveniente de que ya no habría tiempo material de acometer las acciones necesarias. Y siempre y cuando se tenga disposición de hacer un desembolso extraordinario, como ya pasara hace tres años atrás.

Este desembolso especial, de varias decenas de miles de euros, también sería necesario en caso de que haya que emplear finalmente el parque Islas Canarias. Y con la salvedad de que casi con el mismo desembolso habría bastado para dar con soluciones para evitar un aforo reducido, de haberse actuado con antelación.

Hasta el 22 de enero no se dieron oficialmente los primeros pasos para realmente hacer del parque Islas Canarias un punto neurálgico del próximo carnaval de Arrecife. Es decir, hasta apenas un mes antes de los certámenes no se movieron los documentos pertinentes, con pocas opciones de articular cambios para igualar el lugar en aforo al recinto ferial. El 11 de enero, por ejemplo, no se aprovechó para pedir la autorización del uso del espacio para las fiestas, en un documento rubricado por el titular de Festejos, David Duarte, donde sí se incluyeron peticiones para hacer actos en el recinto ferial, así como en El Almacén, en el parque José Ramírez Cerdá y en la Vía Medular, entre otros espacios tradicionales para ser sede de actividades carnavaleras.

Así las cosas, la semana próxima se antoja crucial para que haya una salida pactada que permita que Arrecife disfrute de sus populares concursos murgueros.