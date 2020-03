Lanzarote saca a 40.000 turistas en diez días

La operación salida para lograr dejar a la isla sin turista ha sido un éxito tras lograr en apenas diez días que retornaran a sus hogares más de 40.000 turistas. Este es el balance que hace Turismo Lanzarote, dependiente del Cabildo, con su consejero Ángel Vázquez, al frente del operativo. Sin embargo el logro ha sido posible gracias a la colaboración codo con codo de compañías aéreas, patronal turística, touroperadores, apoyo total de los gobiernos extranjeros, las embajadas, Aena y por su puesto el Cabildo conejero.

Con estos datos el Cabildo estima que sólo quedan en la isla entre 400 y 800 turistas, considerados de larga duración, o alojados en apartamentos y villas de alquiler vacacional, ya que el resto de hoteles y apartamentos están clausurados por ley.

Algunos de ellos, también están alojados como clientes de larga duración en alguno de los establecimientos de turismo de larga permanencia, que se han ofrecido para permanecer de guardia, y acoger a personas que vengan a trabajar a la isla por cuestiones logísticas, como funcionarios y técnicos de telecomunicaciones. Se rata de complejos como Nautilus, El Guarapo, Bungalows Famara, y Villas Puerto Rubicón, que ya no pueden albergar nuevos turistas.

Se puede decir que Lanzarote, al igual que Canarias, está cerrada turísticamente. Ya no operan vuelos internacionales, sólo 4 vuelos interinsulares, con Gran Canaria y Tenerife, y cinco nacionales (3 con Madrid y 2 con Barcelona), que también se podrán reducir porque su ocupación es muy baja. Las cifras de turistas que todavía quedan en la isla resultan difíciles de saber con certeza, ya que no están sometidos al control de la patronal, no hay registro de alojados en casas rurales o villas turísticas y solo es posible establecer un cálculo según los datos ofrecidos por Aena, las diferentes compañías aéreas o el Instituto Canario de Estadística (Istac).

La operación retorno ha sido un éxito por varios factores, según la versión del consejero de Turismo, Ángel Vázquez, «gracias a la diligencia de las líneas aéreas, fletando vuelos de rescate para recoger a sus clientes; el excelente comportamiento compañías como Jet2, TUI Eurowings, Condor, British Airways, Air Lingus y otras».

También destaca los vuelos de rescate fletados por los gobiernos de origen, especialmente el alemán, británico, italiano, Países Bajos o francés; el gran trabajo de las embajadas y consulados, ofreciendo continua información de los vuelos de rescate y la fluida coordinación entre entidades turísticas de la isla y de Canarias para identificar a los clientes alojados y sus nacionalidades, y trasladar esa información a las embajadas y consulados, empresas de handling o líneas aéreas para que pudieran programar vuelos de rescate, bien de las líneas aéreas directamente o a través de operaciones charter organizadas por los gobiernos respectivos de los turistas.