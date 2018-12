La ONCE reparte 1,68 millones en Canarias

En concreto, fue un cupón vendido en dicho lugar el que resultó premiado a las cinco cifras y serie del número premiado en la primera extracción, así como nueve cupones más premiados a las cinco cifras, también de la misma primera extracción, según informó la ONCE en nota de prensa.

Respecto al número agraciado fue vendido por el agente José Orlando Guerra Mena, quien viene ejerciendo la venta de productos de juego ONCE desde diciembre de 1987 en sus puntos de venta de Playa Blanca.

La ONCE recuerda que el cupón de los fines de semana permite alcanzar un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

También reparte premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, así como 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, además de premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

