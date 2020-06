La iluminación de aproximación a la pista ocupará zona intermareal

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lleva tiempo ejecutando trámites de cara a la instalación de un nuevo sistema de iluminación de aproximación a la cabecera 03 de la pista del aeropuerto Lanzarote César Manrique, junto a la playa. En este orden, días atrás se dio a conocer el informe de impacto ambiental, que no precisa de evaluación, con vistas a que se permita la actuación que pretende Aena, destinada a retirar el sistema actual y estrenar luces, de nuevo ocupando zona intermareal, atendiendo al anuncio contenido en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El sistema a ejecutar estará compuesto por 36 luces, «siendo 3 empotradas y las 33 restantes elevadas, 22 de las cuales se colocarán sobre una estructura que se localizará en la zona intermareal, que tendrá 210 metros de longitud y estará apoyada sobre 10 pilares», en el mar. Y con la salvedad de que se presencia se hace más que necesaria para que el aeródromo de Guacimeta siga manteniendo los niveles de operatividad mostrados en los últimos años, con hasta 60.000 operaciones en un ejercicio, toda vez que los promotores no estiman viables posibles alternativas.

A favor se entiende que debe jugar que apenas se notarán efectos en flora y fauna de la zona. En el caso particular de la vegetación, porque la misma se ha constatado que es escasa, «debido a su localización en una estrecha banda litoral sometida al efecto de las mareas y a la elevada antropización del entorno, por lo que se puede considerar que el área no posee valores botánicos naturales que le otorguen un valor conservativo relevante». Y en cuanto a la presencia animal, en especial se tiene en consideración que no se afectará la nueva iluminación proyectada a aves protegidas.

Además, el documento ambiental tiene en cuenta que no se localiza en las proximidades del aeropuerto ningún espacio con figura de protección autonómica. Y se hace mención en el anuncio del BOE a que el más cercano es el Paisaje Protegido de La Geria, que se sitúa a una distancia de al menos 3,5 kilómetros al noroeste del aeropuerto.

Para la ejecución de la cimentación de los pilares de la estructura se producirá un movimiento de tierras de 120 metros cúbicos, en versión de los técnicos; y en la preparación del vial provisional para llevar los materiales a la zona de obra se realizará un desmonte de 260 metros cúbicos. Todos el material que surja «será llevado a vertedero autorizado». Para el relleno de la plataforma en la zona del paseo marítimo «se emplearán 21,5 metros cúbicos procedentes de préstamo».

La nueva estructura se confía en que ocupe menos superficie en el ámbito marino que el sistema que aún opera en Guacimeta, concreta el informe de impacto.