La falta de especies aconseja dar por lista la temporada cinegética

La gran presión a la que se han visto sometidos el conejo y la perdiz durante la actual campaña de caza, así como la falta de ejemplares en el campo, han forzado a la Nueva Sociedad de Cazadores de Lanzarote, que preside Antonio Félix Fernández, a sugerir que se dé la campaña por acabada, a los casi 1.400 socios y más de 1.360 cazadores con licencia autorizada esta campaña. Según el presidente de los cazadores, «se trata de un asunto de responsabilidad, en el que cada cual sabrá lo que quiere, si quiere tener caza la próxima temporada o si prefiere someter a las especies a una presión tal», concretó, «que el próximo año nos veamos abocados a tomar algún tipo de medida excepcional».

Según consideró Fernández, «yo no puedo pedir al cazador que no mate, porque se acordó una temporada con unas jornadas, que están pactadas y aprobadas, y eso hay que ser escrupuloso y respetarlo; pero sí que se puede apelar a la responsabilidad de cada uno y pedir que las próxima jornadas (jueves y domingo), las últimas que quedan en el calendario de este año, se salga al campo y no se hagan capturas», partiendo de que «el pasado fin de semana, ya hubo aficionados que ante esta situación salieron sin escopeta», según explicó ayer Fernández, «pero es cuestión personal de cada cual».

Según el presidente de los cazadores, así como otros integrantes del sector consultados, «la situación está muy mal, la falta de especies en el campo es muy evidente, las enfermedades, como la hemorragia vírica, en el caso del conejo, y otras circunstancias de tipo climatológico, han mermado el número de ejemplares de conejo y perdiz, y en este momento se están cazando ya ejemplares reproductores o parejas ya formadas, con lo que se corre el riesgo de romper el ciclo de apareamiento y cría», indicó.

Esta circunstancia de forzar las capturas hasta el extremo de llegar a cazar ejemplares reproductores es algo que los expertos consideran muy peligroso para un normal desarrollo futuro de las especies, «sobre todo, porque puede perjudicar muy seriamente una reproducción que garantice que haya caza en la próxima campaña», explicaron ayer varios cazadores consultados, que ya en su día abogaron a través de la recogida de cerca de 150 firmas por que se recortara la actual veda en varias jornadas, aunque la propuesta fue desechada por la mayoría del sector.

Como se sabe, la temporada de caza ya ha concluido en el resto de islas, mientras que aquí todavía está vigente y no se clausurará hasta el próximo domingo, tanto para el conejo como para la perdiz, lo que ha permitido a los aficionados disfrutar de dos jornadas más de caza.

Ello, además, ha supuesto que estas últimas jornadas hayan venido más de un centenar de cazadores, con licencia de caza controlada, procedentes de otras islas a cazar. Especialmente han venido desde Fuerteventura.